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Las muertes por ébola en Congo llegan a 600 entre sospechas de casos en otra provincia

KINSHASA, República Democrática del Congo (AP) — Se han reportado nuevos casos sospechosos de ébola en partes de República Democrática del Congo que no se habían visto afectadas hasta ahora, informó el gobierno, mientras el número de muertos en brote de ébola del país llegaba a 600.

Trabajadores de salud trabajan en el Centro Médico Evangélico, en Bunia, en el este de República Democrática del Congo, el viernes 3 de julio de 2026, donde estaba previsto hacer ensayos clínicos sobre el ébola. (AP Foto/Dirole Lotsima Dieudonne)
Trabajadores de salud trabajan en el Centro Médico Evangélico, en Bunia, en el este de República Democrática del Congo, el viernes 3 de julio de 2026, donde estaba previsto hacer ensayos clínicos sobre el ébola. (AP Foto/Dirole Lotsima Dieudonne) AP

El reporte más reciente del gobierno congoleño, publicado a última hora del miércoles, indicó que se sospechaban dos nuevos casos en Kisangani, en la provincia de Tshopo, donde no se habían registrado casos previamente. El número total de casos confirmados en todo el país ha alcanzado ahora los 1.759.

Según el informe, uno de los dos casos sospechosos estaba vinculado a la zona de salud de Nia-Nia, en la provincia de Ituri, donde se reportaron los primeros casos, mientras que el otro caso “no tiene una conexión geográfica aparente con brotes conocidos”. Las autoridades investigaban.

Las autoridades congoleñas declararon un nuevo brote de ébola el 15 de mayo, después de que la enfermedad se hubiera transmitido durante semanas sin detección oficial, según la Organización Mundial de la Salud. El brote más reciente está causado por el raro virus Bundibugyo, que no tiene una vacuna ni un tratamiento aprobados.

La semana pasada comenzaron ensayos clínicos de tratamiento después de que investigadores pusieran en marcha un estudio muy esperado con la esperanza de combatir el virus.

Los esfuerzos por contener el virus también se han visto obstaculizados por una brecha de financiamiento, ataques a centros de salud y un conflicto armado en el este del Congo, el epicentro del brote.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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