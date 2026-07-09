Las inundaciones en el sur de China dejan 39 muertos

Compartir en:









En esta imagen publicada por la agencia de noticias Xinhua, rescatistas evacúan profesores y alumnos varados en un recinto educativo de Xijiang tras el paso de la tormenta tropical Maysak en la ciudad de Guigang, en la región autónoma china de Guangxi, el 8 de julio de 2026. (Zhou Hua/Xinhua via AP) AP

La mayoría de las muertes estuvieron relacionadas con la rotura de una presa en la ciudad de Nanning, en la región de Guangxi, que se cobró 26 vidas, manifestó Ding Wei, vicealcalde de la ciudad, en una rueda de prensa.

Maysak llevó lluvias récord a la zona, reventó embalses y dejó a personas varadas durante días en viviendas y otros edificios. La cifra de fallecidos anunciada previamente era de seis.

Se han utilizado drones y miles de embarcaciones en una operación masiva de ayuda y rescate para llegar a las personas atrapadas por las aguas. Unas 130.000 personas han sido evacuadas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP