Las grandes sorpresas del Mundial hasta ahora han sido tres empates

Jugadores de Cabo Verde celebran su empate ante España en el partido por el Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser) AP

Todos jugaron el lunes. Ninguno ganó. Pero ninguno de ellos perdió.

Luego de cinco días y 16 partidos del espectáculo futbolístico más grande de la historia, los equipos con poco a su favor han resultado muy difíciles de derrotar. Los cuatro partidos del lunes terminaron en empate —la mayor cantidad para un solo día del Mundial desde 1958— y, técnicamente, todos podrían considerarse sorpresivos.

El mayor triunfo (que no fue un triunfo) fue el de Cabo Verde —ubicado en el puesto 67 y en su debut mundialista—, que mantuvo sin goles a la poderosa España, número 2 en la clasificación y una de las favoritas para ganar el torneo, en un empate 0-0 que fácilmente ha sido el resultado más imprevisto en lo que va del torneo.

— Nueva Zelanda, número 85 y el equipo con peor ranking entre los 48 clasificados al Mundial, empató 2-2 con Irán , número 20.

— Arabia Saudí, número 61, empató 1-1 con Uruguay, número 16.

— Egipto, número 29, empató 1-1 con Bélgica, número 9.

Para los equipos que no partieron como favoritos el lunes, estos empates son algo bastante importante. Pero incluso ellos saben lo que significa el marcador de Cabo Verde en el panorama general.

“El empate ante España puede ser la mayor sorpresa de este Mundial”, indicó el técnico de Arabia Saudí, Georgios Donis.

Hace cuatro años, los saudíes debutaron con una victoria impactante sobre la eventual campeona, Argentina.

En un Mundial nadie queda eliminado ni tiene asegurado el pase sin importar el resultado de su primer partido. Pero seguramente ya se rompieron muchísimas quinielas.

Los momios de España para vencer a Cabo Verde eran de -1500 en las casas de apuestas antes de comenzar el partido. Son cifras abrumadoras, que significan que los apostadores habrían tenido que arriesgar 1.500 dólares sólo para obtener una ganancia de 100 dólares. Y los casinos en Las Vegas informaron que España aparecía como ganador en un enorme número de apuestas combinadas, todas las cuales quedaron rápidamente condenadas.

“Esto muestra lo difícil que es jugar (el primer partido) en un Mundial", subrayó Maxi Araújo, de Uruguay. "Hemos visto que son difíciles —no sólo en nuestro grupo, sino en muchos grupos”.

Tiene razón. Y ahora no hay mucho margen de error en los Grupos F y H.

En el Mundial, los equipos tienen garantizados tres partidos en la fase de grupos, uno contra cada uno de los otros tres equipos de su sector. Los dos primeros de cada uno de los 12 grupos tienen asegurado un boleto a la fase de eliminación directa; también avanzarán los ocho mejores terceros.

Pero todos los equipos en el Grupo F (Nueva Zelanda, Irán, Bélgica y Egipto) y en el Grupo H (Uruguay, Arabia Saudí, España y Cabo Verde) tienen exactamente un punto con dos partidos por jugar. Los equipos reciben tres puntos por una victoria y ningún punto por una derrota.

“Hay muchos aspectos positivos sobre los cuales construir”, indicó Elijah Just, de Nueva Zelanda.

La tendencia de empates sorpresivos no comenzó el lunes. Ha habido otros dos que llamaron la atención durante el torneo: Qatar, número 56, empató 1-1 con Suiza, número 19, y Bosnia y Herzegovina, número 64, empató 1-1 con Canadá, número 30.

Ocho de los primeros 16 partidos han terminado en empate. Los otros dos no fueron precisamente impactantes: Japón, número 18, estaba apenas debajo en las apuestas antes de igualar 2-2 con Holanda, número 8, y Brasil, número 6, y Marruecos, número 7 —como era de esperar, dada su cercanía en el ranking mundial— empataron 1-1 en su presentación.

Hasta el lunes, sólo ha habido un partido en el que un equipo que salió victorioso a pesar de estar al menos 10 puestos por debajo de su rival en el ranking de FIFA: Costa de Marfil, número 33, que superó 1-0 a Ecuador, número 23.

No es precisamente algo impensable. Pero algunos de estos empates sí lo son.

“Así es el fútbol. Aquí no hay rivales pequeños”, puntualizó el técnico de España, Luis de la Fuente.

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FUENTE: AP