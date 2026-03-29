Las estafas fiscales en EEUU van en aumento. Esto es lo que conviene saber

ARCHIVO - Esta fotografía del 10 de agosto de 2024 muestra la sede del Servicio Interno de Impuestos, en Washington. (AP Foto/Ted Shaffrey, archivo) AP

Activistas por los consumidores y funcionarios del gobierno instan al público a mantenerse cauteloso, pensar antes de interactuar con mensajes telefónicos o de texto, y recordar que el Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) no se comunicará con usted directamente por mensaje de texto ni por teléfono.

Cada año, el IRS publica su lista de las doce estafas fiscales más comunes dirigidas a los contribuyentes. La suplantación de la agencia por correo electrónico, mensaje de texto y teléfono encabeza la lista. El IRS informó de más de 600 suplantadores en redes sociales durante el año fiscal 2025, e insta a las personas a no “hacer clic en enlaces ni abrir archivos adjuntos de mensajes inesperados”.

El IRS también les recuerda a los contribuyentes que la agencia “no deja mensajes pregrabados urgentes y amenazantes, ni llama para exigir un pago inmediato, ni amenaza con arrestarlos”.

A menudo los estafadores usan lenguaje alarmante y códigos QR para remitir a las personas a sitios web falsos, donde le piden al contribuyente que “verifique” las cuentas o ingrese información personal, de acuerdo con el IRS. Los enlaces también pueden instalar malware o software malicioso, como “ransomware”, que podría impedir el acceso a archivos e información privada.

“La suplantación del IRS por teléfono mediante inteligencia artificial (llamadas automáticas, imitación de voz e identificación de llamadas falsificada)” también está aumentando, según la agencia. A medida que las estafas telefónicas evolucionan, la IA proporciona nuevas tácticas generadas por computadora e identificación de llamadas falsificada para dar la apariencia de legitimidad.

En este sentido, el robo de identidad es una de las formas más comunes de fraude en la temporada de declaraciones fiscales, asegura Rosario Mendez, abogada de la oficina de protección al consumidor de la FTC (siglas en inglés de la Comisión Federal de Comercio). Mendez define este tipo de robo como el uso indebido del número de seguro social u otra información personal, a menudo para cobrar un reembolso de impuestos.

“Por lo general, las personas lo descubren cuando van a presentar sus declaraciones de impuestos y se dan cuenta de que alguien más ya lo ha hecho”, explicó. “Es decir, para los registros del IRS, ya fue presentada. Pero no fue la persona... es un ladrón de identidad”.

Un diluvio de estafas

Eva Velasquez, directora general del Centro de Recursos contra el Robo de Identidad (ITRC, por sus siglas en inglés) —un organismo sin fines de lucro para proteger a las víctimas de ese tipo de robo—, asegura que ese grupo también ha rastreado un aumento en las estafas y los intentos de robo de identidad en los últimos años, probablemente con la ayuda de mensajes generados por IA.

“Identificamos un aumento en los correos electrónicos de phishing, mensajes de texto falsos e incluso llamadas telefónicas”, afirma Velasquez. “Los estafadores intentan que los contribuyentes respondan de cualquier manera: que hablen con ellos, hagan clic en un enlace, compartan sus datos personales o el acceso a sus dispositivos o cuentas”.

El “gran volumen y nivel de sofisticación” deja entrever que se está utilizando IA, comparte Velasquez.

“‘Diluvio’ es la mejor palabra que se me ocurre, porque es implacable”, subraya.

“Escriba, no dé clic”

Siempre que sea posible, recomienda Velasquez, la mejor práctica al recibir cualquiera de estos mensajes es: “Escriba, no dé clic”. Es decir, en lugar de darle clic a cualquier enlace enviado en cualquier tipo de mensaje, escriba la URL del sitio web oficial del IRS (IRS.gov), o de la agencia que supuestamente se comunicó con usted.

“Acuda a la fuente. No haga clic en ninguno de esos enlaces”, indica. “Si usted no inició el contacto, no interactúe”.

Los estafadores se dirigen a todas las edades

Según Kathy Stokes, directora de programas de prevención de fraude de AARP —una asociación sin fines de lucro que aboga por los derechos de los jubilados—, los jóvenes tramitan quejas con mayor frecuencia en las que indican que han sido estafados, pero las personas mayores informan que pierden más dinero que los consumidores más jóvenes.

“Eso es porque tienen más dinero que perder”, asegura.

Si sospecha de un fraude, o un mensaje parece sospechoso, Stokes enfatiza la importancia de hacer una pausa y hablar con alguien. Cuando una persona recibe una notificación que suena extraña, aterradora o urgente, si se detiene a hablar con un amigo o familiar o con alguien de confianza, generalmente puede descubrir que se trata de una estafa.

“Eso también va a inocular a las personas con las que lo comparte para que no caigan en la estafa”, afirma.

Pida ayuda si su identidad se ve comprometida

Si alguien ya usó su número de seguro social para presentar una declaración de impuestos antes que usted, es importante que se lo comunique al IRS.

Además debe acudir a IdentityTheft.gov para denunciar el robo, recalca Mendez. Al final de ese proceso, el gobierno le dará un plan de recuperación personal.

“Si un estafador ha usado su número de seguro social para presentar una declaración de impuestos, es posible que el mismo ladrón pueda usarlo para abrir cuentas bancarias, tarjetas de crédito o solicitar prestaciones por desempleo”, destaca. “Otro paso que vale la pena es monitorear su informe crediticio y congelar las cuentas de crédito, de forma que no sea posible darles mal uso”.

Alan Butler, director ejecutivo del Centro de Información de Privacidad Electrónica, está de acuerdo, y alienta a las víctimas de estafas a intentar obtener monitoreo de robo de identidad para futuras ocasiones. Dicho esto, les advierte a las personas que no paguen altos costos por estos servicios, que a veces también son poco fiables, sino que examinen a fondo las ofertas.

“Las personas pueden ser víctimas no sólo una vez del robo de identidad, sino una segunda vez, porque los servicios de monitoreo intentan venderles servicios adicionales”, señala.

Presentar una denuncia policial también es una opción

Si ha sido víctima de una estafa y ha perdido dinero, también puede presentar una denuncia ante la policía local, asegura Stokes.

“Incluso si la policía local lo rechaza, debe insistir con la denuncia”, dice. “Más adelante podría haber un medio de restitución para las víctimas de fraude, y querrán esa denuncia como prueba de lo que sucedió”.

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FUENTE: AP