Las acciones asiáticas cotizan mixtas entre un entusiasmo menor hacia la IA y reparos por la guerra

Una operadora habla por teléfono en la sala de operaciones de Hana Bank en Seúl, Corea del Sur, el miércoles 13 de mayo de 2026. (AP Foto/Lee Jin-man) AP

El índice de referencia Nikkei 225 de Japón subió un 0,8% en las operaciones de la tarde, a 63.244,43.

El índice Kospi de Corea del Sur se disparó un 2,7% hasta 7.849,21, recuperando pérdidas recientes. El Kospi cayó un 2,3% a comienzos de la semana desde un máximo histórico después de que una figura de alto rango del gobierno sugiriera que el Estado podría redistribuir entre los ciudadanos las ganancias extraordinarias de la IA obtenidas por las empresas. Analistas indicaron que algunos inversionistas estaban aprovechando para comprar las acciones que se vendieron, ya que el impacto real de esos comentarios aún no estaba claro.

El S&P/ASX 200 de Australia perdió un 0,5% y cerró en 8.630,40. El Hang Seng casi no registró cambios, con una baja de menos del 0,1% hasta 26.335,30, mientras que el Compuesto de Shanghái subió un 0,6% a 4.240,79.

“Las ganancias corporativas y el impulso de la IA están actuando como los principales amortiguadores de choque del mercado, pero el camino se está volviendo significativamente más accidentado”, afirmó Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade.

“Con los precios del petróleo afianzándose en niveles elevados y sin que se vislumbre un avance diplomático entre Estados Unidos e Irán, el relato alcista fácil se vuelve mucho más difícil de sostener”.

En las operaciones de energía, el crudo de referencia de Estados Unidos bajó 1,30 dólares a 100,88 dólares por barril. El crudo Brent perdió 1,33 dólares y se ubicó en 106,44 dólares por barril.

Esos precios siguen muy por encima de los niveles previos a la guerra con Irán, que amenaza con prolongarse, mientras el alto el fuego parece más frágil. El Brent se ha disparado desde alrededor de 70 dólares por barril antes de la guerra. El conflicto prácticamente ha cerrado el estrecho de Ormuz para los petroleros.

En Wall Street, el S&P 500 cayó 0,2% desde su máximo histórico establecido el día anterior. El Promedio Industrial Dow Jones sumó 56 puntos, o 0,1%, mientras que el compuesto Nasdaq se hundió 0,7% desde su propio récord.

Algunas de las caídas más pronunciadas golpearon a las empresas de chips y a acciones que habían tenido subidas vertiginosas por el auge de la inteligencia artificial. Intel se desplomó 6,8% después de ver que su acción se había más que triplicado en lo que va del año. Micron Technology retrocedió 3,6%.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron en el mercado de deuda tras un zigzag inicial, lo que sugiere que los operadores sospechan que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés altas para combatir la inflación. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió a 4,45% el martes desde 4,42% a última hora del lunes y se mantiene muy por encima de su nivel de 3,97% previo a la guerra. Los operadores esperan que la Reserva Federal mantenga sin cambios su tasa de interés principal.

En total, el S&P 500 bajó 11,88 puntos a 7.400,96. El Promedio Industrial Dow Jones sumó 56,09 a 49.760,56, y el compuesto Nasdaq cayó 185,92 a 26.088,20.

En las operaciones de divisas, el dólar de Estados Unidos subió a 157,74 yenes japoneses desde 157,59 yenes. El euro costaba 1,1726 dólares, con una leve baja desde 1,1744 dólares.

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El redactor de negocios de AP Stan Choe contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP