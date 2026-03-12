americateve

Larsson anota 28, Adebayo suma 21 y Heat vence a Bucks 112-105, para hilar 7ma victoria

MIAMI (AP) — Un partido después de brillar con 83 puntos, Bam Adebayo anotó 21, mientras que Pelle Larsson logró un récord personal de 28 unidades y el Heat de Miami venció el jueves 112-105 a los Bucks de Milwaukee.

Los jugadores del Heat de Miami festejan en el encuentro del jueves 12 de marzo de 2026 ante los Bucks de Milwaukee (AP Foto/Marta Lavandier)
El Heat llegó a siete victorias consecutivas, su mejor seguidilla de la campaña.

Adebayo anotó 12 de sus unidades en el último cuarto por el Heat, que se mantuvo en el sexto puesto de la Conferencia Este, apenas por puntos porcentuales detrás del Orlando, ganador de seis duelos en fila. El Heat y el Magic se enfrentan la noche del sábado.

Kasparas Jakučionis anotó 18 puntos, Davion Mitchell sumó 13 y Kel'el Ware capturó 13 rebotes por Miami.

Giannis Antetokounmpo lideró a todos los anotadores con 31 puntos por los Bucks, que recibieron un aporte de 19 puntos de Bobby Portis Jr. y un partido de 16 puntos y 10 asistencias de Ryan Rollins.

Absolutamente solo, Antetokounmpo intentó un triple desde la parte alta de la llave, lo que habría empatado el partido con 52 segundos por jugar, pero la pelota rebotó en el aro y salió. Larsson controló el rebote y encestó un triple propio 24 segundos después para una ventaja de seis puntos, prácticamente sentenciando la victoria.

Miami volvió a jugar sin Norman Powell (ingle), Andrew Wiggins (dedo del pie), Tyler Herro (cuádriceps) y Nikola Jovic (espalda).

