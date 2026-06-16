Larnach abre con jonrón y los Mellizos ganan 12-2 para asegurar otra serie en Texas

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Trevor Larnach, de los Mellizos de Minnesota, recorre las bases tras conectar un jonrón durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Rangers de Texas, el martes 16 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (Foto AP/LM Otero) AP

Larnach conectó el segundo lanzamiento del juego y lo envió a 425 pies, hasta las gradas del jardín derecho. Los 10 jonrones abriendo el juego que han permitido los Rangers esta temporada son el doble que cualquier otro equipo.

El 11.º jonrón de Clemens puso el marcador 5-0 en la tercera entrada. Josh Bell, quien nació en la cercana Irving y creció en la zona, tuvo dos hits y dos carreras impulsadas.

El derecho de Minnesota Zebby Matthews (3-4) ponchó a cuatro sin otorgar bases por bolas en siete entradas. Permitió las dos carreras de Texas y lanzó 68 de 93 pitcheos en la zona de strike.

El abridor de los Rangers, Kumar Rocker (2-6), terminó su labor después de 3 1/3 entradas, al permitir siete carreras (seis limpias).

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FUENTE: AP