Landry Shamet seguirá con los Knicks por 4 años y 24 millones de dólares, dice fuente de AP

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Landry Shamet, de los Knicks de Nueva York, celebra un enceste contra los Spurs de San Antonio durante la segunda mitad del segundo juego de las Finales de la NBA, el viernes 5 de junio de 2026, en San Antonio. (AP Foto/David J. Phillip) AP

Shamet fue un colaborador clave para los Knicks con su tiro exterior y su defensa, y los campeones de la NBA tienen un acuerdo para retenerlo a largo plazo, indicó la fuente a The Associated Press bajo condición de anonimato, ya que no hubo un anuncio del nuevo contrato.

Shamet firmó tarde la pasada pretemporada y se convirtió en un integrante de confianza en la rotación del entrenador Mike Brown.

Encestó el triple del empate cuando los Knicks remontaron una desventaja de 22 puntos en el cuarto periodo para vencer a Cleveland en el primer juego de las finales de la Conferencia Este, y luego acertó 11 de 12 desde detrás del arco en esa serie.

El escolta lanzó para 47,5 % en triples en la postemporada.

Es el segundo suplente clave al que la quinteta de Nueva York se ha comprometido a mantener, después de un acuerdo multianual con Jose Alvarado.

El pívot suplente Mitchell Robinson también será agente libre.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP