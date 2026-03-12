LaMelo Ball anota 30 puntos y Hornets vencen a Kings 117-109

Compartir en:









LaMelo Ball, base de los Hornets de Charlotte, reacciona tras atinar un triple ante los Kings de Sacramento, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Justine Willard) AP

Miles Bridges sumó 26 puntos y Charlotte ganó en Sacramento por primera vez en más de dos años. El destacado novato Kon Knueppel aportó 24 unidades y Brandon Miller anotó 20.

DeMar DeRozan anotó 39 tantos para los Kings y superó al miembro del Salón de la Fama Tim Duncan para colocarse en el 18º puesto de la lista histórica de anotación de la NBA, con 26.505 puntos.

Duncan, 15 veces elegido al Juego de Estrellas, terminó con 26.496 puntos en 19 temporadas.

Ball encestó 10 de 22 tiros y convirtió seis triples. Capturó seis rebotes y repartió cinco asistencias.

Los Hornets estuvieron abajo durante gran parte de la primera mitad, pero empezaron a tomar el control en el tercer cuarto. Un pase alley-oop de Bridges a Miller le dio a Charlotte una ventaja de 88-83, y una jugada de tres puntos de White al inicio del cuarto periodo la amplió a 99-88.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP