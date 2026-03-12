americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

LaMelo Ball anota 30 puntos y Hornets vencen a Kings 117-109

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — LaMelo Ball anotó 20 de sus 30 puntos en la primera mitad y los Hornets de Charlotte derrotaron el miércoles 117-109 a los Kings de Sacramento.

LaMelo Ball, base de los Hornets de Charlotte, reacciona tras atinar un triple ante los Kings de Sacramento, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Justine Willard)
LaMelo Ball, base de los Hornets de Charlotte, reacciona tras atinar un triple ante los Kings de Sacramento, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Justine Willard) AP

Miles Bridges sumó 26 puntos y Charlotte ganó en Sacramento por primera vez en más de dos años. El destacado novato Kon Knueppel aportó 24 unidades y Brandon Miller anotó 20.

DeMar DeRozan anotó 39 tantos para los Kings y superó al miembro del Salón de la Fama Tim Duncan para colocarse en el 18º puesto de la lista histórica de anotación de la NBA, con 26.505 puntos.

Duncan, 15 veces elegido al Juego de Estrellas, terminó con 26.496 puntos en 19 temporadas.

Ball encestó 10 de 22 tiros y convirtió seis triples. Capturó seis rebotes y repartió cinco asistencias.

Los Hornets estuvieron abajo durante gran parte de la primera mitad, pero empezaron a tomar el control en el tercer cuarto. Un pase alley-oop de Bridges a Miller le dio a Charlotte una ventaja de 88-83, y una jugada de tres puntos de White al inicio del cuarto periodo la amplió a 99-88.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Destacados del día

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol

Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol

Demócratas bloquean financiación del DHS por 25 días mientras crecen alertas de terrorismo y caos en aeropuertos

Demócratas bloquean financiación del DHS por 25 días mientras crecen alertas de terrorismo y caos en aeropuertos

Espía castrista Gerardo Hernández defendió a Jorge Perugorría y culpó a Trump por la crisis que vive Cuba

Espía castrista Gerardo Hernández defendió a Jorge Perugorría y culpó a Trump por la crisis que vive Cuba

Arrestan a dos cubanos en Florida por robo organizado de más de 370 mil dólares en tiendas minoristas

Arrestan a dos cubanos en Florida por robo organizado de más de 370 mil dólares en tiendas minoristas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter