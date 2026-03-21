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LaMelo Ball anota 29 puntos y Hornets vencen 124-101 a Grizzlies, tercera victoria seguida

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — LaMelo Ball anotó 29 puntos y terminó con 7 de 14 en triples para ayudar la noche del sábado a impulsar a los Hornets de Charlotte a su tercera victoria consecutiva, 124-101 sobre unos atribulados Grizzlies de Memphis.

El base de los Hornets de Charlotte, LaMelo Ball, gesticula tras anotar una canasta de tres puntos durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra los Grizzlies de Memphis, el sábado 21 de marzo de 2026, en Charlotte, Carolina del Norte. (Foto AP/Matt Kelley)
El base de los Hornets de Charlotte, LaMelo Ball, gesticula tras anotar una canasta de tres puntos durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra los Grizzlies de Memphis, el sábado 21 de marzo de 2026, en Charlotte, Carolina del Norte. (Foto AP/Matt Kelley) AP

Brandon Miller sumó 22 puntos y Moussa Diabate aportó 14 rebotes y 11 puntos para los Hornets, que han ganado cinco de sus últimos seis y tienen marca de 21-6 desde el 22 de enero, en su intento por meterse en un puesto del play-in.

GG Jackson anotó 19 puntos y Javon Small agregó 17 puntos y siete rebotes para los Grizzlies, que han perdido dos seguidos y 10 de sus últimos 11.

Los Hornets tomaron la ventaja de forma definitiva apenas 2:47 después del inicio del partido, cuando Miller encestó uno de dos tiros libres para poner el marcador 9-8, y Charlotte se fue al descanso arriba 59-47.

Una racha de 15-6 de los Hornets en el tercer cuarto, coronada por una jugada de tres puntos de Miles Bridges —quien terminó con 13 puntos—, puso el marcador 74-53 y, a partir de ahí, Charlotte navegó sin sobresaltos. ___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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