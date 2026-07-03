Lakers envían a Ayton a Wizards por Hardy y dos selecciones de 2da ronda, dice fuente AP

ARCHIVO - El pívot de los Lakers de Los Ángeles, Deandre Ayton, realiza una clavada durante la primera mitad del tercer partido de una serie de playoffs de la segunda ronda de la NBA contra los Thunder de Oklahoma City, el 9 de mayo de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill, Archivo) AP

Los Lakers han pactado enviar a Ayton a Washington a cambio de Jaden Hardy y selecciones de segunda ronda del draft en 2031 y 2032, de acuerdo con la persona, que habló con The Associated Press el viernes bajo condición de anonimato, porque el traspaso aún no era oficial.

Ayton, la selección número 1 del draft de 2018, jugó para los Suns de Phoenix durante cinco temporadas y para los Trail Blazers de Portland durante otras dos. Se unió a los Lakers la temporada pasada y promedió 12,5 puntos y 8,0 rebotes en 72 partidos.

Los Wizards han ganado apenas 50 partidos en las últimas tres temporadas, pero su futuro luce más prometedor tras incorporar a Trae Young y Anthony Davis la temporada pasada y luego seleccionar a AJ Dybantsa con la primera elección en el draft del mes pasado. Por supuesto, la disponibilidad de Davis suele ser motivo de preocupación.

Ayton, de 7 pies de estatura, aporta otro protector del aro a un equipo de Washington que cuenta con Davis y Alex Sarr. Ayton ahora les da a los Wizards tres jugadores que fueron la primera selección global, junto con Davis y Dybantsa.

La salida de Ayton prolonga una pretemporada de cambios para los Lakers. LeBron James no regresará, y Los Ángeles está cediendo dos selecciones de primera ronda y dos intercambios de selecciones de primera ronda como parte de un acuerdo de firma y traspaso que llevará al pívot Walker Kessler desde Utah a los Lakers. Deandre Ayton será traspasado de los Lakers de Los Ángeles a los Wizards de Washington, según una persona con conocimiento del acuerdo.

Los Lakers han pactado enviar a Ayton a Washington a cambio de Jaden Hardy y selecciones de segunda ronda del draft en 2031 y 2032, de acuerdo con la persona, que habló con The Associated Press el viernes bajo condición de anonimato, porque el traspaso aún no era oficial.

Ayton, la selección número 1 del draft de 2018, jugó para los Suns de Phoenix durante cinco temporadas y para los Trail Blazers de Portland durante otras dos. Se unió a los Lakers la temporada pasada y promedió 12,5 puntos y 8,0 rebotes en 72 partidos.

Los Wizards han ganado apenas 50 partidos en las últimas tres temporadas, pero su futuro luce más prometedor tras incorporar a Trae Young y Anthony Davis la temporada pasada y luego seleccionar a AJ Dybantsa con la primera elección en el draft del mes pasado. Por supuesto, la disponibilidad de Davis suele ser motivo de preocupación.

Ayton, de 7 pies de estatura, aporta otro protector del aro a un equipo de Washington que cuenta con Davis y Alex Sarr. Ayton ahora les da a los Wizards tres jugadores que fueron la primera selección global, junto con Davis y Dybantsa.

Ayton ha promediado 15,8 puntos y 10,1 rebotes en su carrera.

La salida de Ayton prolonga una pretemporada de cambios para los Lakers. LeBron James no regresará, y Los Ángeles está cediendo dos selecciones de primera ronda y dos intercambios de selecciones de primera ronda como parte de un acuerdo de firma y traspaso que llevará al pívot Walker Kessler desde Utah a los Lakers.

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FUENTE: AP