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Lakers amplían a 7 su racha de triunfos al superar 124-116 a Rockets

HOUSTON (AP) — Luka Doncic anotó 40 puntos y LeBron James sumó 30 para que los Lakers de Los Ángeles ampliaran a siete partidos su racha de victorias con un triunfo el miércolesde 124-116 sobre los Rockets de Houston.

Luka Doncic de los Lakers de Los Ángeles celebra tras atinar un triple ante los Rockets de Houston el miércoles 18 de marzo del 2026. (AP Foto/David J. Phillip)
Luka Doncic de los Lakers de Los Ángeles celebra tras atinar un triple ante los Rockets de Houston el miércoles 18 de marzo del 2026. (AP Foto/David J. Phillip) AP

Es la décima victoria en 11 partidos para los Lakers, que también vencieron a Houston el lunes.

Los Lakers ganaban por 4 con unos 90 segundos por jugar cuando Doncic encontró a James para una clavada. Kevin Durant perdió el balón en la siguiente posesión y Doncic encestó un triple para estirar la ventaja a 120-111 con menos de un minuto restante.

Doncic tuvo 10 asistencias y nueve rebotes, y se quedó a un rebote de un triple-doble. James acertó 13 de 14 tiros de campo —igualando la mejor efectividad de tiro en un solo partido de su carrera. Además capturó cinco rebotes para llegar a 12.002, convirtiéndose en el 23er jugador en la historia de la NBA en alcanzar los 12.000 rebotes. James también atinó 13 de 14 con Miami ante Charlotte el 4 de febrero de 2013.

Alperen Sengun registró 27 puntos y 10 asistencias para los Rockets en su regreso tras perderse dos partidos por un problema de espalda. Amen Thompson añadió 26 puntos y 11 rebotes, mientras Houston perdió por tercera vez en cuatro juegos.

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FUENTE: AP

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