americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ladrones condenados a 47 meses de prisión tras robo de artefactos en museo de Holanda

LA HAYA, Holanda (AP) — Tres hombres fueron condenados cada uno a 47 meses de prisión el viernes por el robo de un ornamentado casco de oro rumano y brazaletes en un asalto a un museo holandés.

El caso antiguo recuperado tras ser robado en Holanda, es mostrado en una conferencia de prensa en Assen, Holanda, el 2 de abril del 2026. (AP foto/Aleksandar Furtula)
El caso antiguo recuperado tras ser robado en Holanda, es mostrado en una conferencia de prensa en Assen, Holanda, el 2 de abril del 2026. (AP foto/Aleksandar Furtula) AP

Lod tres hombres, cuyas identidades no se dieron a conocer conforme a las normas de privacidad, ameritaban una pena de prisión “por la naturaleza y gravedad” de su delito, declaró el Tribunal de Distrito del Norte de Holanda.

El casco de Cotofenesti y tres brazaletes de oro —algunos de los tesoros nacionales más venerados de Rumania de la civilización dacia— fueron robados del Museo Drents en enero de 2025 mientras estaban prestados para una exposición.

Son “reliquias de nuestra memoria histórica, como el legado de una civilización que sigue definiéndonos”, dijo Cornel Constantin Ilie, director interino del Museo Nacional de Historia de Bucarest.

El casco y dos de los brazaletes fueron hallados días atrás después de que los fiscales acordaran un trato con dos de los ladrones, quienes ayudaron a facilitar la recuperación a cambio de que los fiscales solicitaran una pena menor. El tercer brazalete sigue desaparecido.

“Los tesoros artísticos forman parte del pasado de Rumania y son de gran importancia para las generaciones actuales y futuras”, señaló un resumen escrito del veredicto del tribunal.

Añadió que los tesoros estaban asegurados por 5,7 millones de euros (6,6 millones de dólares), pero “eso es solo un número, mientras que la importancia y el valor de objetos como estos no pueden expresarse en dinero. Son, en sentido literal, invaluables”. Los artefactos recuperados han sido devueltos a Rumania.

Los ladrones utilizaron una bomba de fuegos artificiales casera y un mazo para irrumpir en el museo. Un video de seguridad difundido por la policía muestra a tres personas abriendo la puerta del museo con una gran palanca, seguido de una explosión.

Aunque solo dos de los tres sospechosos ayudaron a los fiscales a recuperar los artefactos, los jueces impusieron a los tres penas reducidas, al señalar que todos deberían “beneficiarse de la devolución de los tesoros”.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
alofoke lanza advertencia a republica dominicana: si cuba se abre al mundo, punta cana sufrira

Alofoke lanza advertencia a República Dominicana: "Si Cuba se abre al mundo, Punta Cana sufrirá"

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

La cúpula del MININT se concentra en el Karl Marx en medio de la crisis entre Cuba y Estados Unidos

La cúpula del MININT se concentra en el Karl Marx en medio de la crisis entre Cuba y Estados Unidos

Trump promete ocuparse de Cuba tras Irán y asegura que tiene muy buenos planes para la isla

Trump promete ocuparse de Cuba tras Irán y asegura que tiene "muy buenos planes" para la isla

Colapsan dos termoeléctricas en Cuba: sale la Guiteras y otra unidad abandona el sistema sin explicación

Colapsan dos termoeléctricas en Cuba: sale la Guiteras y otra unidad abandona el sistema sin explicación

Tres operadores trabajan en el piso de remates de la Bolsa de Valores de Nueva York, el miércoles 3 de junio de 2026. (AP Foto/Richard Drew)

Wall Street se tambalea: las tecnológicas caen y los rendimientos de bonos se disparan

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel, en el centro, asiste a una celebración conmemorativa del 65 aniversario de la proclamación que declara socialista a la revolución cubana, en La Habana, Cuba, el jueves 16 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Díaz-Canel desafía a EEUU tras ser sancionado junto a su familia y promete resistir la presión de Trump

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter