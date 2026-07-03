Labores de rescate en Venezuela, el Mundial y otras fotos destacadas de Latinoamérica y el Caribe

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Los equipos de rescate transportan a un hombre sacado de los escombros de un edificio que se derrumbó en los terremotos que sacudieron La Guaira, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix) AP

México puso fin a una sequía de 40 años en la fase de eliminación directa del Mundial con una victoria por 2-0 sobre Ecuador para avanzar a los octavos de final.

El Mes del Orgullo concluyó con celebraciones coloridas, incluido el desfile anual del Orgullo en Ciudad de México.

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Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 26 de junio y el 2 de julio de 2026.

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Las imágenes fueron seleccionadas por el fotoperiodista Jorge Saenz, radicado en Asunción, Paraguay.

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