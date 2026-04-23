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La visa “tarjeta dorada” de Trump solo se ha otorgado a una persona, dice secretario de Comercio

La visa “tarjeta dorada” del presidente Donald Trump, mediante la cual un extranjero puede desembolsar al menos 1 millón de dólares para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, solo ha sido aprobada para una persona, afirmó el jueves el secretario de Comercio, Howard Lutnick, lo que parece quedarse un poco corto frente a una afirmación anterior.

ARCHIVO – Un cartel que muestra la Tarjeta Dorada de Trump mientras el presidente estadounidense Donald Trump firma órdenes ejecutivas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 19 de septiembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)
ARCHIVO – Un cartel que muestra la Tarjeta Dorada de Trump mientras el presidente estadounidense Donald Trump firma órdenes ejecutivas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 19 de septiembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo) AP

Después de su lanzamiento en diciembre, Lutnick sostuvo que el gobierno había vendido “el equivalente” a 1.300 millones de dólares en apenas unos días, mientras Trump se mantenía a su lado sosteniendo el boleto dorado y decía: “básicamente, es la green card con esteroides”, refiriéndose al permiso de residencia permanente en Estados Unidos.

Lutnick no abordó la aparente discrepancia en un diálogo con una congresista durante la audiencia de un comité el jueves.

Trump impulsó la idea el año pasado, sugiriendo inicialmente un costo de 5 millones de dólares, y argumentando que atraería talento extranjero a Estados Unidos y engrosaría las arcas federales. La intención es reemplazar el programa EB-5, que tenía décadas de antigüedad y ofrecía visas estadounidenses a personas que invertían alrededor de 1 millón de dólares en una empresa con al menos 10 empleados.

Aunque solo una persona ha sido aprobada, “hay cientos en la fila que se están revisando”, manifestó Lutnick el jueves, aparentemente satisfecho con los resultados del programa, en la audiencia de un comité del Congreso.

“Acaban de ponerlo en marcha y querían asegurarse de hacerlo perfectamente”, añadió.

Hace un año, el funcionario dijo en una reunión de gabinete que la tarjeta dorada recaudaría 1 billón de dólares en ingresos y ayudaría a “equilibrar el presupuesto”. La deuda en manos públicas es de 31,3 billones de dólares y las proyecciones externas de la Comisión para un Presupuesto Federal Responsable indican que el déficit presupuestario anual de este año fiscal será de aproximadamente 2 billones de dólares.

El secretario de Comercio señaló que cada solicitante paga una tarifa de 15.000 dólares, además de su millón de dólares, lo que permite una “evaluación rigurosa” de quienes solicitan incorporarse al programa, que, en última instancia, abre una vía hacia la ciudadanía de Estados Unidos. También permite que las corporaciones paguen 2 millones de dólares por un empleado nacido en el extranjero, junto con una cuota anual de mantenimiento del 1%.

El programa hace alarde de un llamativo sitio web del gobierno con la frase “Unlock life in America” (“Desbloquea la vida en Estados Unidos”) sobre la imagen de una tarjeta dorada: el adusto rostro de Trump, junto a un águila calva, la Estatua de la Libertad y su firma garabateada. El sitio también promociona la próxima “Trump Platinum Card” de 5 millones de dólares, que ofrece hasta 270 días en Estados Unidos sin pagar impuestos sobre ingresos obtenidos fuera del país.

Aunque Trump ha construido parcialmente una identidad presidencial en torno a deportar a inmigrantes sin estatus legal, ha respaldado repetidamente la inmigración calificada a Estados Unidos, algo que el programa de la tarjeta dorada podría facilitar.

Al preguntársele cómo se gastarán los ingresos, Lutnick respondió: “Eso lo determinará el gobierno, y sus términos son para el mejoramiento de los Estados Unidos de América”.

La idea es relativamente común en el mundo, ya que hay decenas de países que ofrecen versiones de visas “tarjeta dorada” a personas adineradas, entre ellos, Reino Unido, España, Grecia, Malta, Australia, Canadá e Italia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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