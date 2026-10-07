La versión 2026 de los Raiders busca sacudirse su primera derrota en su visita a los Patriots

Kirk Cousins (8), quarterback de los Raiders de Las Vegas, lanza el balón a Ashton Jeanty (2), durante la segunda mitad del partido de la NFL en contra de los Chiefs de Kansas City, el domingo 4 de octubre de 2026, en Las Vegas. (AP Foto/John Locher) AP

Las Vegas tuvo todas las oportunidades de mantenerse invicto el domingo pasado antes de perder 30-27 ante Kansas City , que hasta la temporada pasada había ganado nueve títulos consecutivos del Oeste de la AFC. Los Chiefs (4-0) ahora parecen estar listos para iniciar otra racha.

Ahora los Raiders deben centrar su atención en el partido del domingo en Nueva Inglaterra y olvidar lo cerca que estuvieron de vencer a los Chiefs.

“Creo que ahora tenemos mucho en qué enfocarnos de cara a lo que viene, y eso mantiene nuestra atención en el día de hoy. Eso es lo que los equipos maduros tienen que hacer: ser capaces de responder, mirar hacia delante y seguir empujando pase lo que pase”, dijo el miércoles el quarterback Kirk Cousins.

Se esperaba que esta fuera una temporada de reconstrucción para los Raiders bajo el entrenador de primer año Klint Kubiak, pero después de ganar sus primeros tres partidos, parecían avanzar más de lo previsto. Las Vegas (3-1) sigue en posición de protagonizar una inesperada carrera hacia los playoffs.

Las cifras, desde luego, favorecen a los Raiders. De los 49 equipos que comenzaron una temporada con marca de 3-1 desde que los playoffs se ampliaron en 2020, 38 se clasificaron a la postemporada.

Pero esta también es una parte exigente de su calendario. Los Chiefs han sido la referencia de la Conferencia Amerciana, y los Patriots estuvieron en el Super Bowl hace apenas ocho meses. Después de este fin de semana, los Raiders reciben a Buffalo y a los Rams de Los Angeles —los dos favoritos por consenso en las apuestas para ganar el Super Bowl—.

Tan sólo enfrentar a los Patriots debería bastar para captar por completo la atención de los Raiders.

“No se trata de contra quién jugamos exactamente. Pase lo que pase, queremos ser la mejor versión de nosotros mismos. Sabemos que Nueva Inglaterra es un gran equipo y volvemos a jugar de visitantes, así que tenemos mucho trabajo por hacer hasta que llegue el domingo.

“Ellos tienen un equipo que viene de aparecer en el Super Bowl, así que sabemos que tenemos que estar en nuestro mejor nivel”, expresó el ala defensiva Maxx Crosby.

Crosby conoce bien las dificultades previas del equipo. Quizás fue el mejor jugador de los equipos que, sumados, ganaron siete partidos en las dos temporadas anteriores. Las Vegas ya tiene tantas victorias como el equipo del año pasado, que terminó 3-14.

“Soólo tienes que estar presente. Tienes que estar enfocado en el ahora, y eso es lo único en lo que puedes mantener la mente. Porque si estás pensando demasiado hacia delante o demasiado hacia atrás, preocupándote por la derrota de la semana anterior o por la victoria de la semana anterior, todo es una ilusión”, señaló Crosby.

Kubiak comentó que no le preocupaba que el equipo tuviera el enfoque adecuado.

“Un grupo muy maduro. Pasando página, listo para el próximo rival”, afirmó.

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FUENTE: AP