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La UE trata de contener los costos energéticos por la guerra en Oriente Medio

BRUSELAS (AP) — Los líderes de toda la Unión Europea se reunían el jueves para abordar el alza de los precios del petróleo y el gas provocada por la guerra que se libra en zonas clave de producción energética y en rutas marítimas del Oriente Medio.

El primer ministro de Holanda, Rob Jetten, llega a la cumbre de la UE en el edificio del Consejo Europeo en Bruselas, el jueves 19 de marzo de 2026. (AP Foto/Geert Vanden Wijngaert)
El primer ministro de Holanda, Rob Jetten, llega a la cumbre de la UE en el edificio del Consejo Europeo en Bruselas, el jueves 19 de marzo de 2026. (AP Foto/Geert Vanden Wijngaert) AP

Muchos de esos dirigentes han rechazado las peticiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de enviar recursos militares para asegurar el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el flujo mundial de petróleo, gas y fertilizantes. El aumento de los precios de la energía debido a la guerra y el temor en Europa a una nueva crisis de refugiados han llevado a los líderes a convertir al Oriente Medio en una prioridad en la cumbre.

“Estamos muy preocupados por la crisis energética”, señaló el primer ministro belga, Bart De Wever, antes de la cumbre del Consejo Europeo, que reúne a 27 líderes de países de la Unión Europea. Los precios de la energía ya eran demasiado altos antes de la guerra, señaló, pero el conflicto “provocó otro repunte”.

“Si eso se vuelve estructural, estamos en serios problemas”, advirtió. “A nivel europeo, se pueden tomar algunas medidas para abordar el problema de los altos precios de la energía”.

La Comisión Europea ha comunicado a los líderes que cuenta con una combinación de instrumentos financieros que los países miembros podrían desplegar para reducir los precios de la energía, un asunto que se debatirá. Es probable que ninguna política por sí sola funcione para amortiguar los impactos económicos de la guerra en el bloque, a través de sus múltiples mercados, desde Rumania hasta Irlanda.

Los líderes europeos han tenido dificultades para adoptar una postura firme sobre los combates en Irán y Líbano. Aunque han sido críticos con el gobierno iraní, no han brindado apoyo militar.

“Esta es una guerra que iniciaron Estados Unidos e Israel contra Irán por razones que puedo entender, porque el régimen iraní es brutal no solo con su propio pueblo, sino también con la región en general, y representa una amenaza para la seguridad de Europa”, sostuvo el primer ministro neerlandés, Rob Jetten.

“Pero no es una guerra de la que formemos parte”, añadió, y pidió más sanciones contra Irán y apoyo a los grupos de oposición.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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