La UE retira 2,3 millones de dólares a la Bienal de Venecia por el regreso de Rusia

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ARCHIVO - Un agente de seguridad privada permanece de pie junto al pabellón ruso, que se encuentra cerrado, en la 59ª Bienal de Arte de Venecia, Italia, el martes 19 de abril de 2022. (Foto AP/Antonio Calanni, archivo) AP

La Comisión Europea informó a la fundación de la Bienal sobre el recorte de financiación durante tres años, y la Bienal tiene 30 días para defender su decisión de incluir a Rusia por primera vez desde su invasión de Ucrania en 2022, manifestó el jueves el portavoz Thomas Regnier. La comisión ya había anunciado previamente su intención de hacerlo.

“Condenamos enérgicamente el hecho de que la Fondazione di Biennale haya permitido que el Pabellón de Rusia vuelva a abrir”, dijo Regnier.

Artistas rusos retiraron su participación en 2022, y Rusia no presentó una exposición en 2024 en su pabellón permanente, que en su lugar prestó a Bolivia. Rusia participó por última vez en la Exposición Internacional de Arte en 2019.

La Bienal señaló en un comunicado que “no tiene la autoridad para impedir que un país participe. Cualquier país reconocido por la República Italiana puede solicitar participar”.

Como Rusia es propietaria del pabellón construido en 1914 en los históricos Giardini, solo se le exigía enviar una notificación de su solicitud de participación, indicó la Bienal.

“La Biennale di Venezia rechaza cualquier forma de exclusión o censura de la cultura y el arte. La Bienal, al igual que la ciudad de Venecia, sigue siendo un lugar de diálogo, apertura y libertad artística, fomentando conexiones entre pueblos y culturas, con la esperanza constante de que terminen los conflictos y el sufrimiento”, dijo la Bienal.

La exposición de arte contemporáneo de la Bienal es la más antigua y la más importante del mundo, y comprende una muestra principal junto con pabellones nacionales, que son comisariados por separado por las naciones participantes. Para esta edición, 99 países presentarán pabellones nacionales, 29 de ellos en los Giardini y el resto repartidos por el Arsenale y por toda la ciudad. En el pasado, la Bienal se ha negado a ceder ante presiones para excluir a países, incluidos Irán e Israel, de la participación. ____ Cook informó desde Bruselas. FUENTE: AP