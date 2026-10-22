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La tormenta Josephine lleva vientos fuertes y posibles inundaciones a la costa este de EEUU

MIAMI (AP) — La tormenta subtropical Josephine avanzó hacia el norte desde la costa noreste de Estados Unidos a primera hora del jueves, y provocó algunas inundaciones costeras y posibles vientos con fuerza de vendaval en la costa este.

Esta imagen por satélite de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) muestra la tormenta tropical Vance ganando fuerza en el océano Pacífico, el miércoles 21 de octubre de 2026. (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica via AP)
Esta imagen por satélite de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) muestra la tormenta tropical Vance ganando fuerza en el océano Pacífico, el miércoles 21 de octubre de 2026. (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica via AP) AP
Esta imagen por satélite de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) muestra la tormenta subtropical Josephine junto a la costa noroeste de Estados Unidos, el jueves 22 de octubre de 2026. (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos via AP)
Esta imagen por satélite de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) muestra la tormenta subtropical Josephine junto a la costa noroeste de Estados Unidos, el jueves 22 de octubre de 2026. (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos via AP) AP

La tormenta registraba vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora (65 millas por hora) y se encontraba centrada a unos 425 kilómetros (265 millas) al sur de Nantucket, Massachusetts, y a unos 940 kilómetros (585 millas) al suroeste de Halifax, Nueva Escocia.

Se esperaba que Josephine continuara alejándose de Estados Unidos y se mantuviera al sur de Nueva Escocia y Terranova, según el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de temporal de viento para partes del noreste y del Atlántico medio, lo que significa que eran posibles vientos por encima de 63 km/h (39 mph) hasta media mañana del viernes. También se advirtió a las embarcaciones pequeñas sobre condiciones peligrosas hacia el sur, hasta los Outer Banks de Carolina del Norte.

También se esperaba que las inundaciones costeras de leves a moderadas continuaran durante la semana en la costa del Atlántico medio.

En el Pacífico, la tormenta tropical Vance se encontraba bien alejada de la costa suroeste de México y podría intensificarse hasta convertirse en un huracán de categoría tres o más.

A última hora del miércoles registraba vientos máximos sostenidos de 75 km/h (45 mph) y se pronosticaba que se convertiría en huracán el jueves, para alcanzar categoría 3 el sábado, informó el centro de Estados Unidos.

Vance se ubicaba unos 815 kilómetros (505 millas) al sur de Acapulco, México.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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