Max Verstappen de Red Bull tras su victoria en el Gran Premio de Las Vegas el sábado 21 de noviembre de 2026. (AP Foto/John Locher) AP

Ferrari intenta contener la tensión latente entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc tras su más reciente choque en el Gran Premio de Las Vegas la semana pasada.

En Mercedes, George Russell necesita recuperarse de otro complicado fin de semana, mientras su viejo rival Max Verstappen se regodeaba con la imagen “honestamente fantástica” de ver a Russell cometer un error que lo hizo caer al noveno puesto.

Después de cancelar las carreras de Baréin y Arabia Saudí a principios de este año, parecía dudoso que la F1 volviera a la región en un futuro previsible.

La F1 trasladó la carrera de Baréin 6.000 kilómetros (3.750 millas) hacia el este, a Malasia, canceló por completo Arabia Saudí y empezó a elaborar planes de respaldo para sustituir Qatar y el cierre de temporada en Abu Dabi por una carrera en Imola, Italia.

El campeonato no cumplió su propio plazo de mediados de septiembre para decidir y no tomó la decisión final de renunciar a su red de seguridad en Imola hasta este mes, ya que la situación de seguridad seguía siendo inestable, aunque en las últimas semanas no se habían producido ataques directos contra Qatar ni contra los Emiratos Árabes Unidos.

El enfoque de esperar y ver parece haber dado resultado, al menos en términos comerciales, para dos de las carreras más lucrativas del calendario. Tampoco ha habido una oposición coordinada por parte de los pilotos.

Una carrera de motociclismo en MotoGP —que comparte propiedad con la F1— también sirvió como una especie de ensayo, ya que se disputó en Qatar este mes con cierta oposición de los pilotos, pero sin problemas de seguridad significativos.

La tensión en Ferrari necesita resolverse

Hamilton y Leclerc se llevan bien fuera de la pista. En ella, no tanto.

El choque en Las Vegas fue apenas el más reciente de una serie de incidentes entre los dos compañeros de equipo, incluido un casi accidente en México el mes pasado que dejó a Leclerc con una sanción y a Hamilton perdiendo tiempo fuera de la pista.

“Creo que hay una tensión que simplemente tenemos que disipar y asegurarnos de mirar hacia días más positivos en el futuro", dijo Leclerc el jueves. "Eso es todo lo que busco. Pero sí estoy de acuerdo en que es inaceptable que ambos Ferrari choquen entre sí, por supuesto”.

Leclerc fue citado por el director del equipo, Fred Vasseur, para una charla posterior a la carrera inmediatamente después de la prueba de Las Vegas. Señaló que no se le permitió comentar cómo podría Ferrari resolver el problema.

El siete veces campeón Hamilton afirmó que está recurriendo a años de experiencia en la F1. El viernes se cumplen 10 años desde el final de una de las grandes rivalidades de todos los tiempos con Nico Rosberg, su entonces compañero en Mercedes. El alemán venció a Hamilton por el título de 2016 y luego se retiró de inmediato.

“Tuve grandes batallas con muchos compañeros de equipo diferentes en el pasado y siempre lo resolvimos y terminamos avanzando de manera positiva, y no tengo dudas de que será igual con Charles. Aprendemos más cuando atravesamos estas fases difíciles y exigentes”, dijo Hamilton.

La caída de Russell

George Russell comenzó la temporada como el presunto piloto número 1 del íder Mercedes y ha tenido que ver cómo su compañero Kimi Antonelli se llevaba el título.

Russell desestimó como “bastante divertido” el comentario de Verstappen tras la carrera en Las Vegas de que Russell está “muy por debajo de mi nivel”, pero también reconoció que necesita volver a la senda de las victorias.

Su más reciente error dejó a Russell cuarto, con una brecha de 40 puntos respecto de Verstappen, lo que significa que incluso el segundo lugar probablemente está fuera de alcance. Si sigue dejando escapar puntos en las dos últimas carreras de 2026, Russell incluso corre el riesgo de terminar el año sexto, por detrás de Lando Norris y Leclerc.

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FUENTE: AP