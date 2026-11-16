El informe bienal publicado el viernes —que los funcionarios estatales iban a publicar el 1 de septiembre, pero retrasaron hasta después de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos— ofrece la primera mirada integral a las tasas de mortalidad materna desde que el estado prohibió casi todos los abortos en 2021.

El informe más reciente estudia las muertes ocurridas en 2021 y en 2024, y omite las revisiones de casos individuales de 2022 y 2023. En 2024, la razón de mortalidad materna —el número de fallecimientos maternos por cada 100.000 nacimientos en Texas— fue de 20,5, una disminución frente a 23,5 en 2021 —que excluye las muertes relacionadas con el COVID-19—, y ligeramente por encima de las tasas de 2019, según el informe.

Se determinó que más de tres cuartas partes de las muertes eran prevenibles tanto en 2021 como en 2024, aunque esto representó una leve disminución respecto del 80% del informe anterior del comité en 2024.

Las tasas de mortalidad relacionada con el embarazo entre las mujeres negras fueron las más altas entre todos los grupos raciales y étnicos, y 2,4 veces superiores a las de las mujeres blancas no hispanas.

Las tasas de morbilidad materna grave, que provocan efectos de salud a corto y largo plazo en las mujeres, aumentaron de 80,4 a 83,5, y también afectan a las mujeres a tasas drásticamente distintas según la raza y la etnia. En 2024 las mujeres negras registraron morbilidad materna grave a una tasa de 146,2 por cada 100.000 nacimientos, más del doble que las mujeres blancas en el mismo periodo.

La representante estatal demócrata Donna Howard, quien a lo largo de los años ha redactado proyectos de ley para fortalecer la tarea de recopilación de datos del comité, comentó que le preocupa especialmente cómo los hallazgos muestran que las mujeres que usaron el seguro de salud Medicaid tuvieron altas tasas de muerte materna.

“Me alegra que el Departamento finalmente haya decidido publicar el informe del Comité de Revisión de la Mortalidad y Morbilidad Materna de Texas (MMMRC, por sus siglas en inglés) de 2026, pero sigue siendo inaceptable que hayan retrasado su publicación más de 2 meses”, manifestó Howard por mensaje de texto.

En las muertes que los investigadores determinaron que estaban relacionadas con el embarazo, las infecciones fueron la principal causa de fallecimiento en 2021, y en 2024 lo fue la salud mental.

Las circunstancias que contribuyeron a las muertes relacionadas con el embarazo también cambiaron de manera significativa de 2021 a 2024, incluido un incremento al cuádruple en el número de casos en los que la violencia —como por ejemplo el suicidio o el homicidio— fue un factor, del 5% al 19%. Mientras la obesidad como factor contribuyente se redujo a la mitad, del 63% al 29%, todos los demás factores principales casi se duplicaron, incluidas las afecciones crónicas de salud, los trastornos mentales y el abuso de sustancias.

Más de la mitad de las muertes relacionadas con el embarazo tanto en 2021 como en 2024 correspondieron a mujeres que estaban en el Medicaid, aunque disminuyeron ligeramente del 57% al 53%. En ambos años, el 22% de los fallecimientos correspondió a mujeres que pagaron de su bolsillo la atención médica.

El informe del comité omite 2022 y 2023 de las revisiones de casos individuales, lo que podría haber aportado información adicional sobre muertes ocurridas después de la prohibición casi total del aborto. El informe no menciona el aborto ni los cambios en la ley estatal.

El Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS, por sus siglas en inglés), que supervisa al MMMRC, rechazó la idea de que la prohibición del aborto fuera la razón por la que se omitieron esos años.

“El comité estaba completando las revisiones de 2021 y decidió pasar directamente a 2024 (el año completo más reciente disponible en ese momento) para evitar que los datos siguieran rezagándose cada vez más”, explicó el viernes Chris Van Deusen, portavoz del DSHS. “El comité tomó la decisión por unanimidad, a petición del comisionado, y alentado por el presidente”.

Funcionarios de la agencia también negaron que los comicios hayan sido un factor en el retraso del informe este año, y se refirieron a una ley estatal aprobada en 2025 que dio a las agencias más margen de maniobra para presentar informes al gobernador.

Activistas por la salud de las mujeres denunciaron que el retraso tuvo motivaciones políticas y que deja a los legisladores con menos margen de tiempo para elaborar proyectos de ley basados en el informe, de cara a la próxima sesión legislativa de Texas, la cual comienza en enero. La presentación de proyectos de ley comenzó el lunes.

Sin embargo, a consecuencia del histórico cambio de poder en Texas, que convierte a los republicanos en el partido minoritario, podría llegar más apoyo para el comité de mortalidad materna. Los demócratas ya presentaron el lunes legislación relacionada con el comité. La representante estatal demócrata Charlene Ward Johnson presentó un proyecto de ley que pide un estudio separado sobre la salud materna de las mujeres negras en el estado, similar a una iniciativa que propuso en la sesión de 2025. Ese proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes, pero no en el Senado.

La mayoría de las 11 recomendaciones del informe para mejorar los resultados de salud materna en Texas fueron las mismas que en el informe de 2024. Sin embargo, las nuevas recomendaciones incluyen darle prioridad al acceso a “recursos cruciales”, incluidos ensayos clínicos, y mejorar la educación y la coordinación de la atención médica para quienes tienen afecciones médicas crónicas o de alto riesgo.

Entre las recomendaciones que se mantuvieron y se actualizaron con respecto al informe del año pasado figuran involucrar a las comunidades negras para abordar las disparidades en la atención médica, y mejorar el acceso a los servicios de salud mental. Para esos servicios, el informe añadió una nota con el fin de aumentar la educación y el tratamiento de salud conductual para las mujeres que han sufrido la pérdida de un embarazo, y para las mujeres con trastornos por abuso de sustancias.

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Esta historia fue publicada originalmente por The Texas Tribune y distribuida mediante una alianza con The Associated Press.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP