La tasa hipotecaria promedio a largo plazo en EEUU sube a 6,11%, igual que hace 5 semanas

La tasa promedio de las hipotecas a largo plazo en Estados Unidos volvió a subir esta semana, lo que refleja la persistente inquietud en el mercado de bonos por la guerra con Irán.

Una persona trota frente a viviendas unifamiliares, el martes 10 de febrero de 2026, en Nashville, Tennessee. (AP Foto/George Walker IV)
Una persona trota frente a viviendas unifamiliares, el martes 10 de febrero de 2026, en Nashville, Tennessee. (AP Foto/George Walker IV) AP

La tasa de referencia de las hipotecas a tasa fija a 30 años subió levemente a 6,11% con respecto al 6% de la semana pasada, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. Hace un año, la tasa promediaba 6,65%.

La tasa promedio ahora ha vuelto a donde estaba hace cinco semanas. Hace apenas dos semanas, tocó su nivel más bajo en tres años y medio. Este año se ha mantenido rondando el 6%, un contexto alentador para los posibles compradores de vivienda que pueden permitirse adquirir a las tasas actuales, justo cuando comienza la temporada de compras de primavera.

Mientras tanto, los costos de endeudamiento de las hipotecas a tasa fija a 15 años, populares entre los propietarios que refinancian sus créditos hipotecarios, también aumentaron esta semana. Esa tasa promedio subió a 5,5% con respecto al 5,43% de la semana pasada. Hace un año, estaba en 5,8%, indicó Freddie Mac.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por varios factores, desde las decisiones de política de tasas de interés de la Reserva Federal hasta las expectativas de los inversionistas del mercado de bonos sobre la economía y la inflación. Por lo general, siguen la trayectoria del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que los prestamistas usan como guía para fijar el precio de los créditos para vivienda.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se ubicaba en 4,25% al mediodía del jueves, por encima de alrededor de 4,13% de hace una semana.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro han subido recientemente, ya que el alza de los precios del petróleo ha avivado los temores de una mayor inflación. Esa preocupación ha pesado más que el informe sorprendentemente débil del mes pasado sobre la contratación por parte de los empleadores en Estados Unidos y una lectura relativamente estable de la inflación a nivel del consumidor tomada antes del estallido de la guerra con Irán.

“En circunstancias normales, estas débiles lecturas económicas ejercerían presión a la baja sobre las tasas hipotecarias; sin embargo, las noticias provenientes de Oriente Medio están anulando esas señales”, señaló en un correo electrónico Hannah Jones, analista de investigación y economista sénior de Realtor.com.

El incremento en los precios del petróleo puede ejercer presión al alza sobre la inflación, lo que podría impedir que la Reserva Federal recorte las tasas de interés.

El banco central no fija las tasas hipotecarias, pero los inversionistas en bonos siguen de cerca sus decisiones de subir o bajar su tasa de corto plazo, y estas pueden terminar afectando el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años que influyen en las tasas hipotecarias.

El mercado de la vivienda en Estados Unidos sigue en un bache que se remonta a 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde los mínimos de la era de la pandemia.

Las ventas de viviendas ya ocupadas en Estados Unidos han rondado un ritmo anual cercano a 4 millones desde 2023, muy por debajo del ritmo anual de 5,2 millones que históricamente ha sido la norma. El año pasado cayeron a un mínimo de 30 años y se han mantenido lentas en lo que va de este año, quedando por debajo de su ritmo del año anterior en enero y febrero, aun cuando las tasas hipotecarias son más bajas que hace un año.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

