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La tasa hipotecaria a largo plazo en EEUU baja a 6,37% tras 5 semanas al alza

La tasa promedio de las hipotecas a largo plazo en Estados Unidos bajó esta semana, dando un modesto alivio a los posibles compradores de vivienda que han enfrentado mayores costos de endeudamiento a medida que las tasas hipotecarias alcanzaban su nivel más alto en casi siete meses.

ARCHIVO – En esta imagen del 26 de julio de 2011, un letrero de venta pendiente fuera de una casa en Bath, Maine. (AP Foto/Pat Wellenbach, Archivo)
ARCHIVO – En esta imagen del 26 de julio de 2011, un letrero de venta pendiente fuera de una casa en Bath, Maine. (AP Foto/Pat Wellenbach, Archivo) AP

La tasa de referencia de las hipotecas a tasa fija a 30 años cayó al 6,37% con respecto al 6,46% de la semana pasada, informó el jueves la empresa de compra de hipotecas Freddie Mac. Hace un año, la tasa promediaba 6,62%.

La caída de las tasas esta semana se produce después de cinco aumentos consecutivos. Cuando las tasas hipotecarias suben, pueden sumar cientos de dólares al mes en costos para quienes buscan casa, lo que limita lo que pueden permitirse.

La tasa promedio ahora vuelve a estar aproximadamente donde estaba hace dos semanas.

Mientras tanto, los costos de endeudamiento de las hipotecas a tasa fija a 15 años, populares entre los propietarios que refinancian sus préstamos hipotecarios, también disminuyeron esta semana. Esa tasa promedio bajó al 5,74% con respecto al 5,77% de la semana pasada. Hace un año, estaba en 5,82%, indicó Freddie Mac.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por varios factores, desde las decisiones de política de tasas de interés de la Reserva Federal hasta las expectativas de los inversionistas del mercado de bonos sobre la economía y la inflación.

Hace apenas seis semanas, la tasa promedio de una hipoteca a 30 años había bajado a poco menos de 6% por primera vez desde finales de 2022, un movimiento alentador para quienes buscaban vivienda justo cuando estaba por comenzar la temporada de compras de primavera. Pero luego comenzó la guerra con Irán, lo que disparó los precios del petróleo y avivó las preocupaciones por una inflación más alta.

Esas expectativas de mayor inflación ayudaron a impulsar el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, que los bancos usan como guía para fijar el precio de los créditos hipotecarios.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se ubicaba en 4,28% en las operaciones del mediodía del jueves en el mercado de bonos, ligeramente por debajo de 4,3% de hace una semana. El rendimiento estaba en apenas 3,97% a finales de febrero, antes de que estallara la guerra con Irán.

Una inflación más alta también podría impedir que la Fed recorte las tasas de interés. El banco central no establece las tasas hipotecarias, pero sus decisiones de subir o bajar su tasa de corto plazo son observadas de cerca por los inversionistas en bonos y, en última instancia, pueden afectar el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años.

Los rendimientos de los bonos comenzaron a moderarse esta semana después de que Estados Unidos e Irán acordaran un alto el fuego de dos semanas, pero cualquier alivio en las tasas hipotecarias podría ser de corta duración, señaló Jiayi Xu, economista de Realtor.com.

“Hasta que surja una resolución más permanente, es poco probable que la niebla de la incertidumbre se disipe por completo del mercado de la vivienda”, afirmó Xu.

El mercado de la vivienda en Estados Unidos se ha desacelerado desde 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde los mínimos alcanzados la era de la pandemia. Las ventas de viviendas previamente ocupadas en Estados Unidos se mantuvieron esencialmente estables el año pasado, estancadas en un mínimo de 30 años. Se han mantenido lentas en lo que va de este año, con descensos en enero y febrero con respecto a un año antes.

Aunque las tasas hipotecarias están ligeramente por debajo de las de hace un año, su reciente tendencia al alza ha desalentado a algunos posibles compradores de vivienda y a propietarios que buscan refinanciar su crédito hipotecario a una tasa más baja.

Las solicitudes de hipotecas en general cayeron 0,8% la semana pasada frente a la semana anterior, según la Asociación de Banqueros Hipotecarios.

Nuevos aumentos de las tasas hipotecarias amenazan con enfriar las ventas de viviendas durante lo que tradicionalmente es la época más activa del año para el mercado inmobiliario.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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