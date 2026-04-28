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La sensación juvenil Gilberto Mora podría hacer historia con México en el Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El mediocampista de 17 años, Gilberto Mora, fue convocado el martes a la selección mexicana para el Mundial de 2026 y, si se mantiene sano, podría convertirse en el jugador mexicano más joven en participar en una Copa del Mundo.

El entrenador Javier Aguirre dio a conocer una lista de 12 jugadores de la Liga MX que aseguraron su lugar en el Mundial y comenzarán a entrenar el próximo lunes. También convocó a ocho jugadores más para completar los entrenamientos mientras los jugadores europeos llegan a finales de mayo.

Mora, quien acaba de retomar su actividad tras una lesión en la ingle que lo mantuvo fuera de juego con Tijuana durante dos meses, superaría el récord para un jugador mexicano que actualmente ostenta Manuel “Chaquetas” Rosas, quien debutó en el Mundial de 1930 con 18 años y 88 días.

“Tuve una lesión en la que no pude estar la mayor parte del torneo, pero pues contento de poder volver. Fue un poco larga la recuperación, pero gracias a Dios ya estoy bien, me siento muy bien físicamente y listo para lo que viene", dijo Mora el fin de semana. "Ya estoy al cien por ciento en todos los aspectos."

El norirlandés Norman Whiteside ostenta el récord como el jugador más joven en debutar en el Mundial de España 1982, con tan solo 17 años y 40 días.

Mora cumplirá 18 años el 14 de octubre y no alcanzaría ese récord.

México inaugura en el Mundial el 11 de junio contra Sudáfrica.

El mediocampista, que ha causado sensación en el torneo local, fue titular con la selección mexicana que ganó la Copa Oro 2025, pero una lesión lo dejó fuera de los últimos seis partidos con la selección.

“Morita” podría regresar a jugar con México el próximo 22 de mayo en un partido amistoso contra Ghana, en Puebla, México.

Mora ya posee varios récords. En agosto de 2024 se convirtió en el jugador más joven en ser titular y anotar en la primera división mexicana, con 15 años y 320 días. También es el jugador más joven en debutar con la selección mexicana, haciendo su aparición oficial a los 16 años y 94 días en enero de 2025.

Entre las sorpresas se encuentra el llamado del delantero de Pumas, Guillermo Martínez, quien se veía con pocas posibilidades por jugar en la posición de centro delantero donde compite con Raúl Jiménez, del Fulham, Santiago Giménez, del Milán y Armando “Hormiga” González, de Chivas.

Aguirre declaró hace un par de meses que sólo pensaba llevar dos centro delanteros al Mundial. El llamado de Martínez podría cerrar la puerta a Germán Berterame, un naturalizado de origen argentino que milita en el Inter Miami de la MLS.

El entrenador, que dirigirá su tercera Copa del Mundo con México, también dejó fuera de la lista al volante del Toluca, Marcel Ruiz, quien se lesionó los ligamentos cruzados de la rodilla derecha y decidió no operarse para tratar de ganarse un sitio y finalmente no lo consiguió.

Al llamar a sólo dos porteros locales, el entrenador también garantizó la presencia del veterano Guillermo Ochoa, quien disputará su sexta Copa del Mundo, para superar lo conseguido por Rafael Márquez, Andrés Guardado y Antonio Carvajal, quienes disputaron cinco.

Igualmente el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo podrían alcanzar su sexta aparición en un Mundial.

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Plantel:

Porteros: Raul Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos).

Defensas: Israel Reyes (América), Jesus Gallardo (Toluca), Luis Romo (Chivas)

Volantes: Erik Lira (Cruz Azul), Brian Gutiérrez (Chivas), Gilberto Mora (Tijuana), Roberto Alvarado (Chivas)

Delanteros: Alexis Vega (Toluca), Guillermo Martinez (Pumas), Armando González (Chivas).

https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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