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La próxima temporada de la Liga de Campeones comienza con el sorteo de 1ra ronda previa

NYON, Suiza (AP) — Incluso antes de que todas las selecciones europeas debutaran en el Mundial, la Liga de Campeones de la UEFA dio el martes sus primeros pasos para la próxima campaña, mientras el implacable calendario del fútbol sigue avanzando.

Ousmane Dembele del Paris Saint-Germain sostiene el trofeo de campeón de la Liga de Campeones en el Parc des Princes el domingo 31 de mayo del 2026. (Franck Fife/Pool Photo via AP)
Ousmane Dembele del Paris Saint-Germain sostiene el trofeo de campeón de la Liga de Campeones en el Parc des Princes el domingo 31 de mayo del 2026. (Franck Fife/Pool Photo via AP) AP

Los 28 equipos del sorteo de la primera ronda de clasificación incluyeron al Kairat Almaty, que esta temporada se midió con el Real Madrid, el Arsenal y el Inter de Milán en su debut en la fase principal de la Liga de Campeones.

El Kairat vuelve como campeón de Kazajistán y otra vez intenta superar las cuatro rondas de clasificación en julio y agosto para alcanzar la lucrativa fase de 36 equipos en septiembre.

Los partidos de ida se disputan el 7 y 8 de julio, un día antes de que comiencen los cuartos de final del Mundial en Estados Unidos. Los encuentros de vuelta serán una semana después.

Al Kairat le tocará jugar primero el partido de local contra el campeón de Montenegro, el Sutjeska-Niksic.

De los 16 equipos europeos en el Mundial, solo Bosnia-Herzegovina tuvo a su campeón en el sorteo, y el Borac Banja Luka solo cuenta con el portero de 18 años Mladen Jurkas en la selección.

El Borac juega primero en casa contra el Levski Sofía, que puso fin a la racha de 14 años de títulos en Bulgaria del Ludogorets.

El Sabah de Azerbaiyán destronó al Qarabag —que estuvo en los playoffs de eliminación directa de la Liga de Campeones en febrero, cuando perdió ante el Newcastle— en apenas su novena temporada de existencia y ahora recibe a The New Saints de Gales.

Segundo sorteo el miércoles

La UEFA realiza otro sorteo el miércoles para la segunda ronda de clasificación de la Liga de Campeones, que comienza el 21 de julio, dos días después de la final del Mundial. Tiene secciones separadas para los campeones de liga y para los equipos subcampeones de ligas de nivel medio.

El Estrella Roja de Belgrado, campeón de la Copa de Europa de 1991, el Dinamo Zagreb y los sorprendentes campeones primerizos Thun de Suiza y Mjällby de Suecia estarán entre los 10 equipos que ingresan en la sección de campeones.

El Fenerbahçe, el Heart of Midlothian, el Sturm Graz y el Górnik Zabrze inician la sección de clasificación para equipos que no ganaron su título doméstico.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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