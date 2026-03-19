La provincia china de Hubei arresta a 7 personas y cierra sitios web en ofensiva contra fentanilo

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El anuncio se produjo poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que pospondría un viaje a China muy esperado debido a la guerra con Irán. Trump ha utilizado aranceles para intentar presionar a China para que haga más por frenar la exportación de precursores del fentanilo, los ingredientes químicos que se usan para elaborar el opioide sintético al que se atribuyen decenas de miles de muertes por sobredosis cada año en Estados Unidos.

Hubei Daily News señaló en un reporte en internet que un grupo de trabajo sobre precursores del fentanilo, establecido en diciembre, había investigado 22 casos en la provincia de Hubei hasta febrero. Además de los siete detenidos, otras doce personas han sido sometidas a “medidas coercitivas”, que pueden incluir ser citadas o retenidas. Cuatro empresas han sido sancionadas, indicó el periódico.

La agencia oficial de noticias Xinhua difundió un artículo similar e indicó que el grupo de trabajo se creó para cumplir una directiva del Ministerio de Seguridad Pública de China. La operación se produjo tras un acuerdo de China a finales de octubre para tomar medidas para detener el comercio de precursores a cambio de reducir a la mitad, hasta el 10%, el arancel relacionado con el fentanilo aplicado a las importaciones de Estados Unidos procedentes de China.

En un caso, información de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) ayudó a la policía en Wuhan, la capital provincial, a descubrir que una empresa vendía sustancias químicas precursoras, así como estimulantes, según Hubei Daily News. La persona que controla la empresa fue detenida a principios de diciembre con la cooperación de la policía de otra provincia, Shandong, agregó el periódico.

Dos personas han sido detenidas en otro caso en el que se alega que los sospechosos crearon empresas fantasma para la venta de drogas y sustancias químicas que podrían utilizarse para fabricar drogas en el extranjero, indicó el informe.

Trump citó el tema del fentanilo al imponer un arancel del 10% a China poco después de asumir el cargo el año pasado y más tarde lo elevó al 20%. Sumó aranceles adicionales a China y a otros países a partir de abril. China respondió con aranceles propios en un intercambio de medidas cada vez más intenso. Ambas partes anunciaron una tregua de un año y el acuerdo para revertir el arancel específico por el fentanilo al 10% después de que Trump se reuniera con el líder chino Xi Jinping en Corea del Sur a finales de octubre.

Se estaban preparando planes para una segunda reunión presencial en Beijing hacia el comienzo del próximo mes cuando Trump dijo a principios de esta semana que su gobierno estaba trabajando con China para reprogramar la visita y que iría en unas cinco o seis semanas, lo que sería a finales de abril. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP