La gente se reúne alrededor del presidente de la COP31, Murat Kurum, en la sesión de clausura durante la Cumbre Climática de la ONU, el domingo 22 de noviembre de 2026, en Antalya, Turquía. (Foto AP/Khalil Hamra) AP

El borrador del ministro de Medio Ambiente de Turquía, Murat Kurum, presidente de la conferencia de dos semanas en Antalya, Turquía, llamada COP31, se difundió en la madrugada del domingo. Kurum dio a los negociadores apenas unas tres horas para presentar objeciones o pedir cambios antes de que la redacción pase al pleno de la conferencia.

Para su aprobación debe haber un consenso casi unánime, y varios países habían planteado antes en las negociaciones objeciones enérgicas a que se omitiera un llamado a eliminar gradualmente los combustibles fósiles. Pero la propuesta sí fija una meta específica para una tecnología, respaldada por la industria petrolera, de capturar la contaminación de carbono y almacenarla.

Debido a que el texto llegó a los negociadores y al público después de las 3 de la madrugada, los países y los activistas no respondieron de inmediato a la versión más reciente. La conferencia estaba programada para terminar el viernes y ahora está en doble prórroga. Los organizadores temen que, a medida que los negociadores se marchen, no haya un quórum de votación de 2/3 de los delegados, lo que impediría la aprobación del borrador.

A principios de la semana, Panamá prometió objetar formalmente un acuerdo final que no pusiera un tope a la producción de petróleo, no reconociera metas incumplidas para limitar el calentamiento y no reforzara la financiación para que las naciones se adapten a los daños del calentamiento. El ministro de Medio Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, manifestó que las conversaciones estaban siendo tomadas como rehenes por una “mafia petrolera” y que necesitan ser reformadas.

Los combustibles fósiles tampoco se mencionaron en decisiones finales durante más de 25 años, en gran medida por objeciones de Arabia Saudí, dijo Alden Meyer, analista del centro de estudios europeo E3G. Sin embargo, añadió que el mundo acordó “transicionar alejándose de los combustibles fósiles” en Dubái en 2023.

“Sería un verdadero retroceso si salimos de aquí sin ninguna señal de que hablábamos en serio sobre lo que acordamos hacer hace tres años”, expresó Meyer.

La propuesta final hace una referencia al acuerdo de Dubái en la primera línea, al señalar que está “recordando el Consenso de los Emiratos Árabes Unidos en su totalidad”, pero las palabras “fósil”, “petróleo” o “carbón” o “eliminación gradual” no aparecen en ninguna parte del texto de 10 páginas.

El acuerdo también pide a los países aumentar la proporción del consumo final total de energía —lo que incluye cambiar el transporte, como autos, camiones y aviones, a electricidad en lugar de gas— al 35% desde alrededor del 21% actual para 2035. Este ha sido el esfuerzo emblemático de Turquía.

Los activistas climáticos también han buscado una disposición que establezca que la electricidad solo debe provenir de energía renovable, como la eólica y la solar, argumentando que permitir electricidad generada con combustibles fósiles dentro de la meta frustra el propósito de reducir las emisiones.

“La electrificación que funciona con carbón y gas no limita el calentamiento”, dijo el científico climático Bill Hare, director general de Climate Analytics. “La dependencia continuada del carbón y el gas corre el riesgo de desplazar el lugar donde se queman los combustibles fósiles y de consolidar más emisiones”.

Pero Turquía y el jefe de la Agencia Internacional de la Energía afirmaron que, debido a que el 80% de la nueva electricidad se alimenta de renovables, funcionará para reducir las emisiones de carbono de la misma manera.

Muchos países en desarrollo querían más detalles sobre el compromiso de conferencias anteriores de triplicar la ayuda financiera a los países pobres para ayudarlos a adaptarse a los daños del calentamiento. Conferencias anteriores hablaron de triplicar la financiación previa para adaptación, pero nunca mencionaron una línea de base y algunas naciones querían una línea de base explícita. No la obtuvieron.

El nuevo acuerdo propuesto incluye la controvertida idea de la captura y almacenamiento de carbono con una meta específica de 1.000 millones de toneladas métricas. La propuesta está dirigida a contaminadores industriales y a quienes no pueden cambiar fácilmente a renovables, buscando una manera de capturar el dióxido de carbono de sus emisiones y luego encontrar una forma de enterrarlo. El plan es más localizado y diferente de los esfuerzos de eliminación de carbono a gran escala y de alcance global.

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Borenstein informó desde Kensington, Maryland; Delgado desde Bangkok; y Arasu desde Bengaluru, India.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP