americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La policía investiga una gran cruz en llamas colocada en un parque de Chicago

Una gran cruz en llamas fue avistada el martes por la tarde en un parque de Chicago, y la policía investigaba cómo y por qué terminó allí.

Un video tomado por un automovilista muestra la cruz de madera envuelta en llamas de un naranja intenso, apoyada contra un árbol en Grant Park, una zona popular cerca del lago Michigan. El Departamento de Bomberos de Chicago confirmó que el objeto en llamas era una cruz y señaló que las autoridades apagaron el fuego.

La Policía de Chicago informó que no hubo reportes de heridos y que investiga el motivo y las circunstancias en torno al “objeto en llamas”.

Keinika Carlton, de 43 años, regresaba a casa después de hacer mandados con su hija y su suegra cuando vieron la cruz ardiendo. Contó que sintió una combinación de conmoción, tristeza, asco y curiosidad.

“¿Esto es algo racial? ¿Esto es algo religioso?”, preguntó Carlton. “Como mujeres negras, por supuesto, nuestro primer pensamiento es racial, porque se sabe que las cruces en llamas se han usado como una táctica, un acto de violencia contra los afroestadounidenses en el sur”.

Carlton calculó que la cruz medía al menos 6 pies (1,83 metros) de altura. La experiencia era nueva para todas, incluida la suegra de Carlton, quien creció en Kentucky.

Carlton relató que, cuando redujeron la velocidad para grabar un video de las llamas, vio a su alrededor otros autos disminuyendo la marcha y a personas que caminaban cerca, mirando fijamente la cruz ardiendo.

Aunque el motivo detrás de la cruz en llamas no estaba claro de inmediato, las quemas de cruces en Estados Unidos históricamente se han considerado “símbolos de odio” que están “inextricablemente entrelazados con la historia del Ku Klux Klan”, según una decisión de 2003 de la Corte Suprema de Estados Unidos redactada por la fallecida jueza Sandra Day O’Connor. Los magistrados dictaminaron que la Primera Enmienda permite prohibir las quemas de cruces solo cuando tienen la intención de intimidar, porque la acción “es una forma particularmente virulenta de intimidación”.

Alyna Carlton, de 22 años, dijo que nunca pensó que vería algo así en su vida.

“De verdad me abrió los ojos; me hizo darme cuenta de que no estoy tan lejos del pasado”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Tres operadores trabajan en el piso de remates de la Bolsa de Valores de Nueva York, el miércoles 3 de junio de 2026. (AP Foto/Richard Drew)

Wall Street se tambalea: las tecnológicas caen y los rendimientos de bonos se disparan

ARCHIVO - John Bolton habla en el John F. Kennedy Jr. Forum de la Facultad Harvard Kennedy, el 29 de septiembre de 2025, en Cambridge, Massachusetts. (Foto AP/Michael Dwyer, Archivo)

John Bolton, exasesor y rival de Trump, se declarará culpable en caso de información clasificada

El líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, John Thune, y, de izquierda a derecha, el senador republicano por Missouri Josh Hawley, y el senador republicano por Oklahoma James Lankford, hablan con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros republicanos, en el Capitolio, en Washington, el martes 2 de junio de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Senado de EEUU inicia votación de proyecto de ley para financiar al ICE y la Patrulla Fronteriza

Una tienda Macys en Gurnee, Illinois, el 15 de abril del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh)

Ventas de Macy's aumentan por cuarto trimestre consecutivo

Destacados del día

Secretario de Defensa de EEUU visitará la Base Naval de Guantánamo en medio de tensiones con Cuba

Secretario de Defensa de EEUU visitará la Base Naval de Guantánamo en medio de tensiones con Cuba

Departamento de Justicia busca quitarle la ciudadania a dos cubanas tras FRAUDE Médico por 36 millones de dólares

Departamento de Justicia busca quitarle la ciudadania a dos cubanas tras FRAUDE Médico por 36 millones de dólares

MOVIMIENTOS en la base Militar Roosevelt Roads en Puerto Rico reaviva rumores sobre una Intervención Militar a CUBA

MOVIMIENTOS en la base Militar Roosevelt Roads en Puerto Rico reaviva rumores sobre una Intervención Militar a CUBA

Trasladan a Miami al expiloto cubano acusado por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate

Trasladan a Miami al expiloto cubano acusado por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate

Feminicidio en Santiago de Cuba: joven de 23 años fue asesinada presuntamente por su pareja recién llegada de EEUU

Feminicidio en Santiago de Cuba: joven de 23 años fue asesinada presuntamente por su pareja recién llegada de EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter