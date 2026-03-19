La policía británica acusa a 2 hombres de espiar a la comunidad judía para Irán

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La sede de la New Scotland Yard (la policía metropolitana británica), en Londres, el 25 de septiembre del 2023. (AP foto/Kin Cheung) AP

El ciudadano iraní-británico Nematollah Shahsavani, de 40 años, y el ciudadano iraní Alireza Farasati, de 22, fueron acusados de incurrir en una conducta que probablemente ayudaría a un servicio de inteligencia extranjero. Los fiscales indicaron que el país al que se refieren los cargos es Irán.

Frank Ferguson, jefe de antiterrorismo de la Fiscalía, explicó que el cargo “se relaciona con la realización de actividades en el Reino Unido, como recopilar información y llevar a cabo reconocimientos de objetivos”.

Ambos sospechosos viven en Londres y deben comparecer por primera vez ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el jueves.

Los hombres fueron detenidos el 6 de marzo. Otros dos ciudadanos británicoiraníes arrestados ese día como parte de la misma investigación fueron puestos en libertad sin cargos.

El jefe del servicio de inteligencia interna británico MI5, Ken McCallum, afirmó en octubre que se habían frustrado más de 20 “planes potencialmente letales respaldados por Irán” en los 12 meses anteriores.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP