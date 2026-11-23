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El fondo totalizó 129 millones de dólares en 2024 y 128 millones de dólares en 2025, cuando los Dodgers de Los Ángeles ganaron la Serie Mundial en años consecutivos. El monto anual del fondo, anunciado por la oficina del comisionado el lunes, se ve afectado por la capacidad de los estadios.

Los jugadores de Milwaukee votaron otorgar 65 participaciones completas y 17,5 participaciones parciales, para un equivalente de 82,5 participaciones completas, además de 20 premios en efectivo, con el fin de dividir un fondo de 41,2 millones de dólares.

Los equivalentes de participaciones completas han aumentado en los últimos años. San Francisco tuvo 56,65 cuando ganó el título en 2014.

Todos los jugadores y mánagers elegibles para la Serie Mundial que estuvieron con el equipo o en la lista de lesionados desde el 1 de junio o después reciben una participación completa. Quienes no estuvieron con el equipo el 1 de junio o después son elegibles para recibir una participación completa o un porcentaje de participación, según lo que voten los jugadores de ese equipo, junto con dos preparadores físicos certificados y un entrenador de fuerza y acondicionamiento.

Los coaches de los entrenamientos de primavera, los scouts y el personal de mantenimiento del campo son elegibles para premios en efectivo, pero no para participaciones.

Los ejecutivos, como los gerentes generales, los gerentes generales asistentes, los directores de operaciones de béisbol, los médicos del equipo y los agentes de seguridad residentes, no son elegibles para ninguna parte del fondo.

La participación completa para los Rays de Tampa Bay, campeones de la Liga Americana, fue de 296.339 dólares, por debajo de los 354.118 del año pasado para los Azulejos de Toronto. Tampa Bay tuvo 77 participaciones completas, 14,9 participaciones parciales y 19 premios en efectivo. Las participaciones completas para otros equipos de playoffs este año fueron: — 171.525 dólares para Cleveland — 141.207 dólares para los Dodgers — 39.536 dólares para Atlanta — 42.873 dólares para los Medias Blancas de Chicago — 44.016 dólares para los Yankees de Nueva York — 40.779 dólares para San Diego — 8.717 dólares para Boston — 9.075 dólares para los Cachorros de Chicago — 9.391 dólares para Houston — 10.161 dólares para Filadelfia ___ Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP