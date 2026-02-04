americateve

La OMS reanudará programas de vacunación contra el cólera tras pausa de casi cuatro años

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica (AP) — Los programas de vacunación preventiva contra el cólera se reiniciarán a nivel mundial después de haber sido suspendidos durante casi cuatro años debido a una escasez de vacunas, informó la Organización Mundial de la Salud el miércoles.

Un trabajador de salud abre una vacuna contra el cólera en Blantyre, Malaui, el 22 de enero del 2026. (AP foto/Thoko Chikondi)
En un comunicado conjunto, la OMS, la alianza de vacunas GAVI y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia dijeron que las existencias de vacunas orales contra el cólera que gestionan habían mejorado a casi 70 millones de dosis el año pasado.

Las vacunas se distribuyen gratuitamente a los países que las necesitan, pero tuvieron que ser utilizadas solo en reacción a brotes en lugar de campañas preventivas después de que se anunciara una escasez en 2022 debido a un aumento en la demanda. La reserva se redujo a 35 millones de dosis y los países que enfrentaban brotes solicitaron muchas más de las que estaban disponibles.

La OMS, GAVI y UNICEF indicaron que una primera asignación de 20 millones de dosis estaba siendo desplegada, con 3,6 millones de dosis destinadas a Mozambique, 6,1 millones al Congo y 10,3 millones planificadas para su entrega a Bangladesh.

"La escasez global de vacunas nos obligó a entrar en un ciclo de reacción a los brotes de cólera en lugar de prevenirlos. Ahora estamos en una posición más fuerte para romper ese ciclo", declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un comunicado.

El cólera es una enfermedad diarreica causada por bacterias transmitidas por el agua. Los brotes a menudo ocurren como resultado de la pobreza, el conflicto o las crisis climáticas en lugares donde las instalaciones de salud son destruidas, el acceso al agua potable se interrumpe o las inundaciones propagan las bacterias.

Mozambique es uno de los países prioritarios después de que inundaciones afectaran a alrededor de 700.000 personas y aumentaran la amenaza de brotes de cólera el mes pasado.

La OMS ha dicho anteriormente que, si bien la pobreza y el conflicto siguen siendo factores persistentes para el cólera en todo el mundo, el cambio climático agravó un repunte de la enfermedad que comenzó en 2021 porque contribuyó a más tormentas y más húmedas.

La escasez de vacunas también llevó a la OMS a recomendar una estrategia de vacunación de una dosis en lugar de dos dosis. El miércoles la agencia señaló que una estrategia de una dosis seguiría siendo estándar, con campañas de dos dosis consideradas caso por caso.

Más de 600.000 casos de cólera y casi 7.600 muertes fueron reportados a la OMS el año pasado, según la organización de salud.

Los casos globales de cólera habían aumentado año tras año desde 2021 antes de un descenso en 2025. Sin embargo, las muertes relacionadas con el cólera continuaron aumentando.

The Associated Press recibe apoyo financiero para su cobertura sobre temas de salud y desarrollo en África de la Fundación Gates. La AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

