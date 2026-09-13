americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La odisea de Lewis Hamilton sigue con fallo de frenos en el GP de España de F1

MADRID (AP) — Fue otro fin de semana decepcionante para Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial de Fórmula 1.

El británico Lewis Hamilton de Ferrari maniobra su auto durante el Gran Premio de España el domingo 13 de septiembre del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez)
El británico Lewis Hamilton de Ferrari maniobra su auto durante el Gran Premio de España el domingo 13 de septiembre del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez) AP

El piloto de Ferrari tuvo que abandonar el Gran Premio de España el domingo tras apenas siete vueltas debido a una falla en los frenos. El contratiempo llegó una semana después de que terminara sexto en el GP de Italia, tras un encontronazo temprano con su compañero de equipo Charles Leclerc que desató algunas disputas internas.

“Pisé el freno, el auto empezó a detenerse y luego el pedal dio un salto y, de repente, el auto no desaceleró tan rápido como normalmente”, indicó Hamilton. “Terminé entrando con mucha velocidad y apenas rocé la barrera. Después de eso el pedal volvió y luego, unas curvas más tarde, el pedal se fue largo. Realmente no sé de dónde salió eso”.

El revés dejó a Hamilton a 101 puntos del líder del campeonato, Kimi Antonelli, quien ganó la carrera del domingo.

“Hemos tenido un auto bastante decente, un buen auto este fin de semana, y creo que seguiremos intentando mejorarlo, y creo que vendrán mejores resultados en el futuro”. comentó Hamilton. “Creo que el equipo ha hecho un trabajo increíble, así que hoy me da pena por ellos que no pudieran sumar el máximo de puntos. Creo que teníamos el auto para pelear por una victoria hoy y, por desgracia, simplemente no se dio”.

El fin de semana en Madrid comenzó con Ferrari mostrando un buen ritmo detrás de Mercedes. Hamilton fue cuarto en la primera sesión de prácticas el viernes y tercero en la segunda. Pero se accidentó durante la práctica final el sábado, no pudo completar una vuelta limpia en la clasificación y arrancó cuarto en la parrilla.

Hamilton no ha terminado en el podio desde un tercer puesto en el GP de Gran Bretaña. Ganó en Barcelona —su primera victoria con Ferrari— y fue segundo tanto en Mónaco como en Canadá.

Él y Leclerc señalaron este fin de semana que hablaron sobre lo ocurrido en Monza, y Leclerc asumió la responsabilidad por el incidente que perjudicó las opciones de Hamilton allí. Hamilton elogió la “madurez” de su compañero y afirmó que estos asuntos eran normales en la F1.

Leclerc terminó cuarto el domingo.

___

Vea aquí la cobertura completa de automovilismo de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Victor Mesa Jr., de los Rays de Tampa Bay, es felicitado por sus compañeros después de batear un jonrón de dos carreras durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 14 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang)

VÍCTOR MESA JR. SIGUE ENCENDIDO CON LOS RAYS: llega a 13 jonrones y consolida su gran temporada en MLB

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Hallan sin vida a Alexander Pantoja, trabajador eléctrico desaparecido durante una jornada en Santiago de Cuba

Hallan sin vida a Alexander Pantoja, trabajador eléctrico desaparecido durante una jornada en Santiago de Cuba

MILITARES CUBANOS AMENAZAN A TRUMP EN VIDEO: Cuba le dará un viaje directo hacia el paredón

MILITARES CUBANOS AMENAZAN A TRUMP EN VIDEO: "Cuba le dará un viaje directo hacia el paredón"

¿QUIÉN LLAMÓ A LA GRÚA?: fuerte altercado entre cubanos en parqueo de International Towers en Miami

"¿QUIÉN LLAMÓ A LA GRÚA?": fuerte altercado entre cubanos en parqueo de International Towers en Miami

TRAGEDIA EN CIENFUEGOS: MUERE ELECTROCUTADO UN LINIERO Y SU COMPAÑERO QUEDA EN TERAPIA INTENSIVA

TRAGEDIA EN CIENFUEGOS: MUERE ELECTROCUTADO UN LINIERO Y SU COMPAÑERO QUEDA EN TERAPIA INTENSIVA

🥊🚨 ¡BRUTAL PELEA EN HIALEAH! EXBOXEADOR CUBANO FRANK EL PERRO ZALDÍVAR VUELVE A LA POLÉMICA

🥊🚨 ¡BRUTAL PELEA EN HIALEAH! EXBOXEADOR CUBANO FRANK "EL PERRO" ZALDÍVAR VUELVE A LA POLÉMICA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter