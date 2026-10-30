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La número 1 Rybakina se retira de cuartos en Tokio por "leve lesión" no revelada

TOKIO (AP) — La máxima cabeza de serie Elena Rybakina se retiró el viernes de su partido de cuartos de final del Abierto Pan Pacific debido a una lesión no revelada.

Elena Rybakina durante un descanso en su partido contra Alina Charaeva en el Abierto de China, el sábado 3 de octubre de 2026, en Beijing. (AP Foto/Ng Han Guan)
Elena Rybakina durante un descanso en su partido contra Alina Charaeva en el Abierto de China, el sábado 3 de octubre de 2026, en Beijing. (AP Foto/Ng Han Guan) AP

Rybakina se paró en la cancha de tenis en Tokio y les dio la noticia a los espectadores. Comentó que había estado lidiando durante varios días “con una leve lesión” y que necesitaba estar lista para las Finales de la WTA del próximo mes en Indian Wells. “Espero verlos a todos el próximo año”, concluyó.

La canadiense Leylah Fernández avanzó por incomparecencia.

Rybakina se aseguró el ranking número 1 de fin de año con su victoria en octavos de final el jueves.

En otros cuartos de final, la rusa tercera preclasificada Diana Shnaider se recuperó para vencer 2-6, 7-6 (5), 6-4 a la filipina Alexandra Eala (8).

Shnaider enfrentará a continuación a la adolescente eslovaca Mia Pohankova, quien derrotó 7-6 (3), 6-3 a la estadounidense Alycia Parks. Pohankova cumplió 18 años la semana pasada e ingresó al torneo mediante una invitación de los organizadores.

La otra semifinal enfrenta a Fernández con la uzbelka Kamilla Rakhimova, quien venció a la australiana Maya Joint por 7-5, 5-7, 6-1.

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