La nueva estrategia antiterrorista de Trump prioriza atacar a cárteles del hemisferio occidental

ARCHIVO - Sebastian Gorka escucha al presidente Donald Trump hablando con reporteros tras firmas órdenes ejecutivas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 23 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo) AP

El documento se difundió meses después de que su gobierno publicara una estrategia de seguridad nacional actualizada donde señalaba que el hemisferio sería el principal foco de Estados Unidos.

El gobierno de Trump ha actuado de manera agresiva para reconfigurar la región con el derrocamiento de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, decenas de ataques militares estadounidenses contra embarcaciones que presuntamente transportaban droga y eran operadas por cárteles, y una nueva presión sobre el gobierno comunista de Cuba.

Sebastian Gorka, el zar antiterrorista de la Casa Blanca que encabezó la nueva estrategia, afirmó que el cambio de prioridades reconoce un cálculo simple: han sido asesinados muchos más estadounidenses por cárteles que introducen drogas ilícitas en comunidades de Estados Unidos que los militares estadounidenses fallecidos en conflictos en todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, sostuvo.

“Ya sea estrangulando sus fondos ilícitos, ya sea rastreando sus embarcaciones de droga, no les permitiremos matar a estadounidenses a gran escala”, dijo Gorka en una llamada telefónica con periodistas para anunciar la estrategia.

Este es el ejemplo más reciente de los esfuerzos del gobierno por demostrar que sigue comprometido con afinar el enfoque de la política exterior de Estados Unidos en el hemisferio occidental, aun mientras lidia con crisis en todo el mundo.

La campaña del gobierno republicano de volar embarcaciones presuntamente usadas para el narcotráfico en aguas latinoamericanas ha persistido desde principios de septiembre y ha causado al menos 191 muertes en total.

Al mismo tiempo, Trump ha buscado presionar a líderes regionales para que trabajen más estrechamente con Estados Unidos a fin de atacar a los cárteles y para que emprendan ellos mismos acciones militares contra narcotraficantes y pandillas transnacionales que, según él, representan una “amenaza inaceptable” para la seguridad nacional del hemisferio.

Gorka señaló que otras prioridades antiterroristas del gobierno son atacar y destruir grupos militares islámicos que tienen capacidad de ejecutar operaciones contra Estados Unidos, identificar y neutralizar grupos políticos seculares violentos con una ideología antiestadounidense, “radicalmente pro-género” o anarquista, y reforzar los esfuerzos para impedir que actores no estatales obtengan armas de destrucción masiva.

Gorka indicó que funcionarios gubernamentales se reunirían con aliados en los próximos días para analizar cómo pueden reforzar sus estrategias antiterroristas.

“Como el presidente dejó muy claro, mediremos su seriedad como socio y aliado por cuánto aporten”, afirmó. “Así que esperamos más de nuestros socios en Oriente Medio, así como en otros lugares”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP