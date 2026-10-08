La NFL pide a la Corte Suprema que falle sobre regulación de mercados de predicción

ARCHIVO - Foto del 4 de octubre del 2026, el corredor de los Rams de Los Ángeles Kyren Williams anota en el encuentro ante los Eagles de Filadelfia. (AP Foto/Chris Szagola, Archivo) AP

La NFL respaldó la solicitud del estado de Nueva Jersey para que la Corte Suprema determine cuál es la autoridad reguladora de los mercados de predicción, que ofrecen la posibilidad de negociar —o apostar— sobre el resultado de acontecimientos futuros. La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés) ha sostenido que tiene jurisdicción federal exclusiva, mientras que los estados han argumentado que el conjunto de preguntas, por lo general de sí o no, se asemeja a los juegos de azar y entra dentro de su competencia.

“Sin la claridad que solo este Tribunal puede proporcionar, los operadores de (mercados de predicción) seguirán explotando la brecha entre la regulación estatal y la federal, poniendo en peligro a los consumidores y la integridad de los eventos deportivos en todo el país”, escribieron los abogados de la NFL.

Según el escrito de la NFL, el primer domingo de esta temporada más de la mitad del volumen de negociación en los mercados de predicción —1.800 millones de dólares de un total de 3.300 millones— estuvo relacionado con la liga.

“Cualquier demora del Tribunal resultará en un aumento del daño a los consumidores y del riesgo para la integridad de los partidos”, indicó la NFL en su escrito.

La portavoz de Kalshi, Elisabeth Diana, dijo que su máxima prioridad es la integridad del mercado, y señaló sus alianzas con la NHL, las Grandes Ligas y otras organizaciones deportivas como prueba.

“Contrario a las declaraciones de la NFL, la CFTC está vigilando activamente los mercados relacionados con el deporte, que ahora están listados en casi todas las bolsas de materias primas de Estados Unidos”, afirmó Diana. “La elaboración de normas en curso por parte de la CFTC aborda muchas de las supuestas preocupaciones de la NFL. Y esas normas se asientan sobre el mismo sistema integral de aplicación federal que protege billones de dólares en transacciones en los mercados de Estados Unidos”.

Un portavoz de Polymarket dijo que el operador “comparte el compromiso de la NFL de preservar la integridad del juego”, y que está trabajando en “un marco federal armonizado que ofrezca una forma de integridad más sólida y consistente en comparación con un mosaico de leyes estatales desconectadas, diseñadas para una era ya pasada”.

Ohio presentó un escrito el miércoles en el que instó al alto tribunal a ponerse del lado de Nueva Jersey y preservar la facultad de todos los estados para regular los mercados de predicción, como lo hacen con el juego en casinos y las apuestas deportivas. La presentación contó con el respaldo de 38 estados, incluidos fiscales generales republicanos y demócratas de estados como Arkansas, California, Illinois, Missouri, Nueva York, Carolina del Sur y Pensilvania.

Aproximadamente 20 estados están involucrados en litigios sobre los mercados de predicción, y se ha formado una división entre tribunales de apelaciones, lo que hace más probable que la Corte Suprema aborde el asunto. Los Tribunales de Apelaciones del 6.º y 9.º Circuito de Estados Unidos han fallado a favor de los estados que buscan regular los mercados de predicción, mientras que el Tribunal de Apelaciones del 3.º Circuito de Estados Unidos coincidió con Kalshi en un fallo a principios de este año.

“Entre los dos enfoques, la NFL cree que el Sexto y el Noveno Circuito acertaron, dado el panorama actual”, indicaron los abogados de la NFL en su escrito.

La NFL también está cuestionando la capacidad de la CFTC para hacer cumplir la normativa. En su presentación, la liga escribe que la comisión tiene 543 empleados y que sus responsabilidades incluyen una gama de derivados más allá de los contratos sobre eventos.

“Sin personal suficiente dedicado a la supervisión y la aplicación, incluso las mejores regulaciones no pueden garantizar de manera significativa la integridad de los partidos y la protección del consumidor”, escribieron los abogados en el escrito de la NFL.

La portavoz de la CFTC, Brooke Nethercott, dijo que la comisión ha interactuado con la liga respecto de la agenda de elaboración de normas del organismo y sus prioridades de política.

“Es lamentable que la NFL haya rechazado firmar (un memorando de entendimiento) con la CFTC, lo que le habría dado a la liga la posibilidad de dialogar mejor, cooperar e intercambiar información con nosotros para promover la integridad y la resiliencia de los mercados de predicción”, expresó Nethercott.

Según el escrito, la NFL ha instado a la CFTC y a los mercados de predicción a adoptar una lista de apuestas prohibidas que, a su juicio, plantean las mayores amenazas para la integridad de los partidos, pero hasta ahora se han negado. También ha pedido a la comisión que adopte un límite de edad de 21 años para operar en los mercados de predicción, por encima del actual de 18.

Diana dijo que Kalshi ha intentado colaborar con la NFL en la integridad del mercado, pero que no ha recibido respuesta.

___

El periodista de The Associated Press Marc Levy contribuyó.

___

Vea aquí la cobertura deportiva completa de AP

FUENTE: AP