americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La NFL investiga a un árbitro por insultar al ala cerrada de Cardinals Trey McBride

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — La NFL está investigando las circunstancias en las que un árbitro insultó al ala cerrada de los Cardinals de Arizona, Trey McBride, durante la derrota frente a los Giants de Nueva York el domingo, informó por correo electrónico a The Associated Press el portavoz de la liga, Brian McCarthy.

Trey McBride, ala cerrada de los Cardinals de Arizona, hace una pausa en el campo durante el partido de la NFL en contra de los Giants de Nueva York, el domingo 4 de octubre de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Seth Wenig)
Trey McBride, ala cerrada de los Cardinals de Arizona, hace una pausa en el campo durante el partido de la NFL en contra de los Giants de Nueva York, el domingo 4 de octubre de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Seth Wenig) AP

El juez de línea Jeff Seeman fue captado por la cámara profiriendo insultos contra McBride, lo que provocó la indignación del líder sindical JC Tretter, un liniero ofensivo retirado que jugó ocho temporadas.

Tretter, director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la NFL, manifestó en redes sociales junto con un clip de video del incidente: “Este tipo de comportamiento de un árbitro hacia un jugador es inaceptable. A los jugadores se les exige rendir cuentas de manera constante cuando los papeles se invierten. Esperamos que la NFL exija a los árbitros el mismo estándar”.

La Asociación de Árbitros de la NFL no respondió de inmediato a un mensaje en el que se solicitaban comentarios.

La interacción ocurrió cuando faltaban poco menos de cinco minutos, después de que los árbitros no sancionaran interferencia de pase ni contacto ilegal a Dru Phillips, de Nueva York, quien hizo contacto con McBride antes de que llegara el balón lanzado por Jacoby Brissett en una jugada de tercera y 2.

Arizona despejó y los Giants terminaron ganando 36-24 después de que Deonte Banks interceptó a Brissett y lo devolvió para un pick-6 cuando se agotó el tiempo.

___

Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

REGIMEN CUBANO DESAFIA A TRUMP: dice que su sistema político no está en negociación

REGIMEN CUBANO DESAFIA A TRUMP: dice que su sistema político "no está en negociación"

TRAGEDIA EN PINAR DEL RÍO: dos muertos y una niña hospitalizada tras violento choque en La Palma

TRAGEDIA EN PINAR DEL RÍO: dos muertos y una niña hospitalizada tras violento choque en La Palma

DETIENEN EN LA HABANA A PRESUNTO TRAFICANTE CONOCIDO COMO ARDILLA: ocupan 131 dosis de químico

DETIENEN EN LA HABANA A PRESUNTO TRAFICANTE CONOCIDO COMO "ARDILLA": ocupan 131 dosis de "químico"

YA TENEMOS EL CAMINO ABIERTO: Manuel Marrero promete avances en Cuba, pero admite que aún no se sienten

YA TENEMOS EL CAMINO ABIERTO: Manuel Marrero promete avances en Cuba, pero admite que aún no se sienten

DRONES EN GUANTÁNAMO: EEUU instala en Cuba su primera plataforma regional de guerra autónoma

DRONES EN GUANTÁNAMO: EEUU instala en Cuba su primera plataforma regional de guerra autónoma

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter