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La nave Psyche de la NASA sobrevuela Marte rumbo a un raro asteroide metálico

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — Una nave espacial de la NASA que persigue un raro asteroide metálico pasará cerca de Marte esta semana para recibir un impulso gravitacional, tomando miles de fotografías como práctica para el encuentro principal en 2029.

Esta imagen, proporcionada por la NASA/JPL-Caltech/ASU desde la nave espacial de la misión Psyche, muestra Marte, el domingo 3 de mayo de 2026.
Esta imagen, proporcionada por la NASA/JPL-Caltech/ASU desde la nave espacial de la misión Psyche, muestra Marte, el domingo 3 de mayo de 2026. AP

Bautizada Psyche, como el asteroide que busca, la exploradora robótica se impulsará al pasar el viernes junto al planeta rojo a una velocidad de 19.848 km/h (12.333 mph).

Será un sobrevuelo especialmente cercano, ya que Psyche pasará a menos de 4.500 kilómetros (2.800 millas) de Marte, una distancia equivalente a la que hay entre las costas este y oeste de Estados Unidos. Luego se dirigirá a toda velocidad hacia el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, donde se encuentra su atractivo objetivo.

Todos los instrumentos científicos de la nave estarán encendidos durante el paso por Marte. Los dos vehículos exploradores de Marte de la NASA, junto con una pequeña flota de orbitadores estadounidenses y europeos, realizarán observaciones de la superficie y la atmósfera simultáneamente para su comparación.

Las cámaras de Psyche ya están fotografiando Marte, que aparece como una media luna durante la aproximación y como una esfera casi completa una vez que queda en el espejo retrovisor. Las distintas vistas cumplirán una doble función: permitirán a los operadores ajustar con precisión sus instrumentos y, al mismo tiempo, ofrecerán “simplemente fotos hermosas”, señaló en un comunicado Jim Bell, de la Universidad Estatal de Arizona, líder del equipo de imágenes.

Aunque el cinturón de asteroides está repleto de millones de objetos, la mayoría están hechos de roca o hielo. Se cree que sólo un pequeño porcentaje es rico en metales como Psyche, un asteroide con forma de papa de aproximadamente 278 kilómetros de largo por 232 kilómetros de ancho (173 millas de largo y 144 millas de ancho).

Los científicos sospechan que el asteroide podría ser el núcleo expuesto de níquel y hierro de un planeta incipiente que quedó despojado por colisiones cósmicas. Estudiar de cerca un objeto así puede aportar información sobre los albores de nuestro sistema solar hace 4.600 millones de años, y sobre por qué y cómo la Tierra dio origen a la vida.

Lanzada en 2023, la nave se encuentra a mitad de su viaje indirecto de seis años hacia Psyche, en los límites exteriores del cinturón de asteroides, a una distancia del Sol tres veces mayor que la de la Tierra. Debería llegar en 2029, entrando en órbita alrededor del asteroide para dos años de estudio. La nave, del tamaño de una furgoneta, funciona con propulsión eléctrica solar y utiliza propulsores de gas xenón.

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El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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