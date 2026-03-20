La NASA prepara cohete para sobrevuelo en torno a la Luna

Compartir en:









El cohete Artemis II de la NASA con la nave Orion sale del Edificio de Ensamblaje Vehicular en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, el 20 de marzo del 2026. (AP foto/Terry Renna) AP

Si las reparaciones más recientes funcionan y todo lo demás sale como la NASA espera, el Sistema de Lanzamiento Espacial podría despegar tan pronto como el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. La tripulación de Artemis II entró en cuarentena esta semana en Houston.

El cohete de 98 metros (322 pies) inició el lento recorrido de 6,4 kilómetros (4 millas) en plena noche, transportado sobre un enorme vehículo oruga utilizado desde la era del Apolo en la década de 1960, para un traslado que tardará unas 12 horas. El viaje se retrasó durante varias horas por los fuertes vientos.

Los tres estadounidenses y un canadiense darán la vuelta a la Luna en su cápsula y luego regresarán directamente a casa sin detenerse. Su misión ya debería haberse completado, pero fugas de combustible de hidrógeno y líneas de helio obstruidas obligaron a un retraso de dos meses.

Mientras los técnicos sellaban las fugas en la plataforma, el problema del helio solo pudo solucionarse en el Edificio de Ensamblaje de Vehículos, lo que obligó a la NASA a llevar el cohete de vuelta a finales de febrero.

La última vez que la NASA envió astronautas a la Luna fue para la misión Apolo 17 en 1972. El nuevo programa Artemis tiene como objetivo un alunizaje de dos personas en 2028.

___________________________________

The Associated Press recibe apoyo para sus coberturas de salud y ciencia de parte del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y la Robert Wood Johnson Foundation. La AP es la única responsable del contenido. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP