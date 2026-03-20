americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La NASA prepara cohete para sobrevuelo en torno a la Luna

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — Por segunda vez este año, la NASA trasladó su cohete lunar desde el hangar hacia la plataforma el viernes, con la esperanza de lanzar el próximo mes a cuatro astronautas en un sobrevuelo alrededor de la Luna.

El cohete Artemis II de la NASA con la nave Orion sale del Edificio de Ensamblaje Vehicular en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, el 20 de marzo del 2026. (AP foto/Terry Renna)
El cohete Artemis II de la NASA con la nave Orion sale del Edificio de Ensamblaje Vehicular en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, el 20 de marzo del 2026. (AP foto/Terry Renna) AP

Si las reparaciones más recientes funcionan y todo lo demás sale como la NASA espera, el Sistema de Lanzamiento Espacial podría despegar tan pronto como el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. La tripulación de Artemis II entró en cuarentena esta semana en Houston.

El cohete de 98 metros (322 pies) inició el lento recorrido de 6,4 kilómetros (4 millas) en plena noche, transportado sobre un enorme vehículo oruga utilizado desde la era del Apolo en la década de 1960, para un traslado que tardará unas 12 horas. El viaje se retrasó durante varias horas por los fuertes vientos.

Los tres estadounidenses y un canadiense darán la vuelta a la Luna en su cápsula y luego regresarán directamente a casa sin detenerse. Su misión ya debería haberse completado, pero fugas de combustible de hidrógeno y líneas de helio obstruidas obligaron a un retraso de dos meses.

Mientras los técnicos sellaban las fugas en la plataforma, el problema del helio solo pudo solucionarse en el Edificio de Ensamblaje de Vehículos, lo que obligó a la NASA a llevar el cohete de vuelta a finales de febrero.

La última vez que la NASA envió astronautas a la Luna fue para la misión Apolo 17 en 1972. El nuevo programa Artemis tiene como objetivo un alunizaje de dos personas en 2028.

___________________________________

The Associated Press recibe apoyo para sus coberturas de salud y ciencia de parte del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y la Robert Wood Johnson Foundation. La AP es la única responsable del contenido.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

Destacados del día

EEUU descarta intervención militar en Cuba y se prepara ante posible éxodo masivo de migrantes

EEUU descarta intervención militar en Cuba y se prepara ante posible éxodo masivo de migrantes

Irán ejecuta a joven campeón de lucha Saleh Mohammadi y desata condena internacional por represión

Irán ejecuta a joven campeón de lucha Saleh Mohammadi y desata condena internacional por represión

Protestas estallan en La Habana: vecinos bloquean calles y desafían presencia policial en Santos Suárez

Protestas estallan en La Habana: vecinos bloquean calles y desafían presencia policial en Santos Suárez

Administración TRUMP prohíbe envío de petróleo ruso a Cuba y endurece presión energética sobre el régimen

Administración TRUMP prohíbe envío de petróleo ruso a Cuba y endurece presión energética sobre el régimen

Administración TRUMP deporta a 117 migrantes cubanos a La Habana y aumenta presión migratoria en 2026
ULTIMA HORA

Administración TRUMP deporta a 117 migrantes cubanos a La Habana y aumenta presión migratoria en 2026

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter