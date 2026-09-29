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La moneda de Irán cae a nuevo mínimo récord mientras la guerra erosiona su economía

La moneda de Irán cayó a un nuevo mínimo histórico el martes, y los comerciantes en Teherán cambiaban más de 2,5 millones de riales por un dólar estadounidense.

La caída más reciente se produjo apenas 27 días después de que el rial cayera a su récord anterior de 2,2 millones por dólar el 2 de septiembre. La moneda ha marcado repetidamente nuevos mínimos desde que comenzó la guerra en febrero.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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