americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La MLS tendrá una temporada "sprint" en 2027 antes de ajustar su calendario al global

La MLS disputará una temporada regular abreviada de 14 partidos a principios de 2027 antes de cambiar a un calendario que se alineará mejor con los de sus homólogos internacionales.

La liga de Estados Unidos liga informó el jueves que la llamada “temporada sprint” se llevará a cabo de febrero a mayo de 2027. Cada uno de los 30 equipos de la liga disputarán 14 partidos —siete en casa y siete como visitante— únicamente contra rivales de su misma conferencia.

Los ocho mejores equipos de cada conferencia avanzarán a los playoffs de la MLS Cup, en formato de eliminación directa. Todo culminará con un partido por el título entre los campeones de las conferencias Este y Oeste. Cinco equipos se clasificarán para la Copade Campeones de la CONCACAF de 2028 y 18 equipos —nueve por cada conferencia— se clasificarán para la Leagues Cup de 2028 en función de su desempeño durante la temporada sprint.

La liga pasará luego a una campaña 2027-28 que comenzará en julio de 2027. Los playoffs y el duelo por el campeonato de liga se disputarán en mayo de 2028.

El cambio a un calendario de verano a primavera busca colocar a la MLS en una posición más competitiva para los traspasos de jugadores, al tiempo que libera a sus futbolistas para compromisos con sus selecciones nacionales durante el verano, cuando se escenifican muchos torneos internacionales importantes. La temporada actual comenzó en febrero y concluye con la final de la MLS Cup en diciembre.

Los propietarios de la MLS votaron el año pasado a favor de realizar el cambio.

El nuevo calendario de la MLS incluye una pausa prolongada durante el invierno, con apenas algunos partidos a principios de diciembre y ninguno en enero, antes de reanudarse a principios o mediados de febrero.

“Esta es una oportunidad para eliminar la competencia que hemos tenido para nuestros playoffs, tal como existen hoy, en una época del año muy saturada”, expresó el comisionado de la MLS, Don Garber, cuando se aprobó el nuevo formato de temporada. “Nos permite alinearnos con las ventanas internacionales de transferencias, lo cual creemos que es increíblemente importante. Nos brinda una amplia variedad de oportunidades que ampliarán nuestra capacidad para seguir este camino y ser una de las ligas principales y líderes del mundo”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

Destacados del día

Rusia desafía a Trump y envía petróleo a Cuba con buques sancionados en plena crisis energética

Rusia desafía a Trump y envía petróleo a Cuba con buques sancionados en plena crisis energética

Transporte en Cuba colapsa: solo 1.716 viajes de ómnibus y 27 trenes en un mes por crisis energética

Transporte en Cuba colapsa: solo 1.716 viajes de ómnibus y 27 trenes en un mes por crisis energética

Díaz-Canel critica cierre de embajada de Costa Rica y acusa presión de EE.UU. en crisis diplomática

Díaz-Canel critica cierre de embajada de Costa Rica y acusa presión de EE.UU. en crisis diplomática

Costa Rica rompe relaciones con Cuba y cierra embajada por crisis de derechos humanos en la isla

Costa Rica rompe relaciones con Cuba y cierra embajada por crisis de derechos humanos en la isla

ARCHIVO - El presidente venezolano Nicolás Maduro, a la izquierda, y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López participan en una marcha cívico-militar organizada por el gobierno en Caracas, Venezuela, el 25 de noviembre de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, Archivo)

Delcy Rodríguez destituye a Padrino López tras caída de Maduro y reconfigura el poder militar en Venezuela

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter