La MLS tendrá una temporada "sprint" en 2027 antes de ajustar su calendario al global

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La liga de Estados Unidos liga informó el jueves que la llamada “temporada sprint” se llevará a cabo de febrero a mayo de 2027. Cada uno de los 30 equipos de la liga disputarán 14 partidos —siete en casa y siete como visitante— únicamente contra rivales de su misma conferencia.

Los ocho mejores equipos de cada conferencia avanzarán a los playoffs de la MLS Cup, en formato de eliminación directa. Todo culminará con un partido por el título entre los campeones de las conferencias Este y Oeste. Cinco equipos se clasificarán para la Copade Campeones de la CONCACAF de 2028 y 18 equipos —nueve por cada conferencia— se clasificarán para la Leagues Cup de 2028 en función de su desempeño durante la temporada sprint.

La liga pasará luego a una campaña 2027-28 que comenzará en julio de 2027. Los playoffs y el duelo por el campeonato de liga se disputarán en mayo de 2028.

El cambio a un calendario de verano a primavera busca colocar a la MLS en una posición más competitiva para los traspasos de jugadores, al tiempo que libera a sus futbolistas para compromisos con sus selecciones nacionales durante el verano, cuando se escenifican muchos torneos internacionales importantes. La temporada actual comenzó en febrero y concluye con la final de la MLS Cup en diciembre.

Los propietarios de la MLS votaron el año pasado a favor de realizar el cambio.

El nuevo calendario de la MLS incluye una pausa prolongada durante el invierno, con apenas algunos partidos a principios de diciembre y ninguno en enero, antes de reanudarse a principios o mediados de febrero.

“Esta es una oportunidad para eliminar la competencia que hemos tenido para nuestros playoffs, tal como existen hoy, en una época del año muy saturada”, expresó el comisionado de la MLS, Don Garber, cuando se aprobó el nuevo formato de temporada. “Nos permite alinearnos con las ventanas internacionales de transferencias, lo cual creemos que es increíblemente importante. Nos brinda una amplia variedad de oportunidades que ampliarán nuestra capacidad para seguir este camino y ser una de las ligas principales y líderes del mundo”. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP