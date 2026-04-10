La misión Artemis II se prepara para un tenso amerizaje en el Pacífico

En la imagen, proporcionada por la NASA, la tripulación de Artemis II captó esta vista donde la Tierra se oculta tras la Luna durante su sobrevuelo lunar, el lunes 6 de abril de 2026. (NASA vía AP) AP

La tensión aumentaba en el Control de Misión a medida que se reducía la distancia entre los cuatro astronautas y la Tierra.

Todas las miradas estaban puestas en el escudo térmico de la cápsula, que protege la vida de los astronautas y debe soportar miles de grados de temperatura durante el reingreso. En el único vuelo de prueba de la nave, realizado sin tripulación en 2022, el exterior chamuscado del escudo regresó con un aspecto tan lleno de marcas como la Luna.

El comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen se preparaban para entrar en la atmósfera viajando a Mach 32 —o 32 veces la velocidad del sonido—, una vertiginosa marcha no vista desde los viajes lunares Apolo de la NASA en las décadas de 1960 y 1970.

No planeaban tomar el control manual salvo en una emergencia. Su cápsula Orion, apodada Integrity, vuela completamente por sí sola.

Como tantos otros, el director principal de vuelo Jeff Radigan estaba preparado para sentir algo de ese “miedo irracional que es parte de la naturaleza humana”, especialmente durante los seis minutos de apagón de comunicaciones previos a la apertura de los paracaídas. El buque de recuperación USS John P. Murtha esperaba la llegada de la tripulación, junto con un escuadrón de aviones y helicópteros militares.

La última vez que la NASA y el Departamento de Defensa unieron fuerzas para el reingreso de una tripulación lunar fue con el Apolo 17 en 1972. Se proyectaba que Artemis II regresaría aullando a 10.657 metros (34.965 pies) por segundo —o 38.367 km/h (23.840 mph)—, no un récord, pero, aun así, increíblemente rápido, antes de desacelerar hasta un amerizaje de 30 km/h (19 mph).

Sobrevuelo récord e imágenes lunares de Artemis II

Los astronautas, que despegaron desde Florida el 1 de abril, encadenaron un logro tras otro mientras navegaban con destreza en el largamente esperado regreso de la NASA a la Luna, el primer gran paso para establecer una base lunar sostenible.

Artemis II no alunizó, y ni siquiera orbitó la Luna. Pero superó el récord de distancia del Apolo 13, al convertir a Wiseman y su tripulación en los seres humanos que más lejos han viajado de la Tierra cuando alcanzaron los 406.771 kilómetros (252.756 millas). Luego, en la escena más conmovedora de la misión, los astronautas, con lágrimas en los ojos, pidieron permiso para nombrar un par de cráteres en honor a su nave lunar y a la difunta esposa de Wiseman, Carroll.

Durante el sobrevuelo que batió el récord, documentaron escenas de la cara oculta de la luna nunca observadas a simple vista y disfrutaron de un eclipse solar total, cortesía del cosmos, gracias a su fecha de lanzamiento. El eclipse, en particular, “nos dejó a todos boquiabiertos”, manifestó Glover.

Su asombro y amor maravillaron a todos, al igual que sus impresionantes fotos de la Luna y la Tierra. La tripulación de Artemis II evocó a los primeros exploradores lunares del Apolo 8 con la imagen Earthset, que muestra nuestra canica azul poniéndose detrás de la Luna gris. Recordaba a la famosa imagen Earthrise del Apolo 8 de 1968.

“Simplemente te dan ganas regresar una y otra vez”, comentó Radigan en la víspera del amerizaje. “Es el primero de muchos viajes y tenemos que seguir adelante porque hay mucho” más que aprender sobre el satélite natural de la Tierra.

Su viaje a la Luna atrajo atención mundial, así como poder de estrellas, y recibió elogios del presidente Donald Trump, del primer ministro canadiense Mark Carney, del rey Carlos III de Reino Unido, de Ryan Gosling, estrella de la más reciente película espacial “Project Hail Mary”, de Scarlett Johansson, del Universo Cinematográfico de Marvel, e incluso del propio capitán Kirk, William Shatner, de la serie original de televisión “Star Trek”.

Artemis II fue un vuelo de prueba para futuras misiones lunares

Pese a su rico rendimiento científico, el vuelo de casi 10 días no estuvo exento de problemas técnicos. Tanto el sistema de agua potable de la cápsula como el de propelente sufrieron problemas con válvulas. En el que quizás fue el contratiempo de mayor perfil, los problemas con el inodoro impidieron que la tripulación lo usara para orinar durante la mayor parte del viaje, obligándolos a recurrir a bolsas y embudos al estilo antiguo.

Los astronautas le restaron importancia a todo.

“No podemos explorar más a fondo a menos que hagamos algunas cosas incómodas”, dijo Koch, “a menos que hagamos algunos sacrificios, a menos que asumamos algunos riesgos, y todo eso vale la pena”.

“Haces muchas pruebas en tierra, pero tu prueba final es cuando llevas este equipo físico al espacio, y es tremenda”, añadió Hansen.

Bajo el renovado programa Artemis, en la misión Artemis III del próximo año, los astronautas practicarán el acoplamiento de su cápsula con uno o dos módulos de alunizaje en órbita alrededor de la Tierra. Artemis IV intentará alunizar una tripulación de dos personas cerca del polo sur de la Luna en 2028.

La tripulación de Artemis II mostró su apoyo hacia esas próximas tripulaciones de Artemis, señaló Wiseman.

“Pero en el fondo de nuestra alma, realmente esperábamos que, aunque fuera por un momento, el mundo se detuviera y recordara que este es un planeta hermoso y un lugar muy especial en nuestro universo, y que todos deberíamos atesorar lo que se nos ha regalado”, expresó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP