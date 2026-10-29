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La lucha por el título se aprieta en Suecia tras caer Sirius; Frosinone sube en Serie A

ROMA (AP) — El recién ascendido Frosinone continuó su inesperado ascenso en la clasificación de la Serie A al golear el jueves 5-1 al Lecce, con lo que suma 13 goles anotados en tres partidos.

Daniel Birligea del Frosinone celebra tras anotar en el encuentro ante el Lecce en la Serie A de Italia el jueves 29 de octubre del 2026. (Alfredo Falcone/LaPresse via AP)
Daniel Birligea del Frosinone celebra tras anotar en el encuentro ante el Lecce en la Serie A de Italia el jueves 29 de octubre del 2026. (Alfredo Falcone/LaPresse via AP) AP

Frosinone, un club de una ciudad pequeña cerca de Roma, nunca ha evitado descender inmediatamente en las tres temporadas que ha alcanzado la primera división, pero ahora marcha sexto, a solo un punto del AC Milan tras nueve jornadas.

La Fiorentina recibe al Atalanta más tarde.

Se programaron 21 partidos en la Copa del Rey de España, mientras el fútbol regresaba un día después de que un choque ferroviario mortal cerca de Madrid provocara el aplazamiento de los encuentros del miércoles. Barcelona y Real Madrid no juegan en la primera ronda de la copa.

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FUENTE: AP

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