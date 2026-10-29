La lucha por el título se aprieta en Suecia tras caer Sirius; Frosinone sube en Serie A

Daniel Birligea del Frosinone celebra tras anotar en el encuentro ante el Lecce en la Serie A de Italia el jueves 29 de octubre del 2026. (Alfredo Falcone/LaPresse via AP) AP

Frosinone, un club de una ciudad pequeña cerca de Roma, nunca ha evitado descender inmediatamente en las tres temporadas que ha alcanzado la primera división, pero ahora marcha sexto, a solo un punto del AC Milan tras nueve jornadas.

Se programaron 21 partidos en la Copa del Rey de España, mientras el fútbol regresaba un día después de que un choque ferroviario mortal cerca de Madrid provocara el aplazamiento de los encuentros del miércoles. Barcelona y Real Madrid no juegan en la primera ronda de la copa.