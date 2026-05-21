La Liga termina con el descenso y plazas europeas en juego

Tras 37 jornadas, una clasificación muy apretada mantiene a cinco equipos con opciones de clasificarse para la Europa League o la Conference League, además de seis clubes en peligro de bajar en la última fecha.

El Celta de Vigo ya tiene asegurado un billete para Europa, pero puede acabar tanto en la Liga Europa, de segundo nivel, como en la Conference League, de tercer nivel.

El Getafe también está en la pelea por cualquiera de las dos competiciones, pero igualmente podría quedarse sin nada, ya que Rayo Vallecano, Valencia y Espanyol tienen cada uno opciones de arrebatar la plaza de la Conference League.

También habrá escenas de angustia o alivio en el otro extremo de la tabla de 20 equipos, donde dos conjuntos se unirán al ya descendido Real Oviedo en la segunda división la próxima temporada.

Los partidos de la última jornada se disputarán de forma simultánea el sábado, salvo el Villarreal-Atlético, cuyo ganador terminará tercero, que se jugará el domingo.

El campeón Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid y Real Betis ya aseguraron las cinco primeras posiciones y, con ellas, las plazas correspondientes para la Liga de Campeones.

Partidos clave por Europa

El Celta tiene una ventaja de tres puntos sobre el Getafe, por lo que le basta un empate con el Sevilla para asegurar el sexto puesto y la plaza de la Liga Europa.

Pero una derrota del Celta le daría al Getafe la oportunidad de arrebatarle el billete a la Europa League si logra vencer a un Osasuna que intenta no descender.

El Rayo visita a un Alavés amenazado por el descenso, mientras el Valencia recibe al Barcelona y el Espanyol da la bienvenida a la Real Sociedad. Rayo y Valencia podrían meterse en la plaza de la Conference League con una victoria y una derrota del Getafe. El Espanyol necesitaría ganar, que el Getafe pierda y otros resultados favorables que afectarían los desempates por diferencia de goles para superar al Getafe.

Partidos clave en la lucha por el descenso

Girona y Mallorca llegan a la última jornada en peligro de descenso, en los puestos 18 y 19.

El partido más destacado de la batalla por la permanencia es el Girona en casa contra el Elche. El Girona está a dos puntos del Elche, Osasuna y Levante, que se aferran a la salvación.

El Mallorca recibe al ya condenado Oviedo, a tres puntos de la salvación.

El Alavés, por su parte, está solo tres puntos por encima del Girona, con el Girona teniendo ventaja en el enfrentamiento directo.

Despedidas de poseedores de récords

Antoine Griezmann jugará su último partido con el Atlético antes de que el máximo goleador histórico del club se incorpore al Orlando City la próxima temporada.

Será el último partido de Robert Lewandowski con el Barcelona, después de que el delantero de 37 años y el club decidieran separarse.

Ernesto Valverde dirigirá su último partido con el Athletic Bilbao cuando visite al Real Madrid. Valverde deja el club vasco como el entrenador con más partidos dirigidos en su historia.

Y se espera ampliamente que el Madrid se separe del entrenador Álvaro Arbeloa, en medio de especulaciones en la prensa deportiva española de que José Mourinho está listo para regresar al club.

Posibles salvedades en la carrera por Europa

La Real Sociedad ya tiene garantizada una plaza en la Liga Europa tras ganar la Copa del Rey. Actualmente décima, si la Real Sociedad terminara séptima, la plaza de la Conference League pasaría al equipo que finalice octavo.

El Rayo jugará la final de la Conference League contra el Crystal Palace el 27 de mayo en Leipzig, Alemania. Si vence al Palace, al Rayo se le otorgará una plaza en la Europa League. Si el Rayo gana la Liga Europa y termina séptimo en La Liga, España perderá su plaza de la Conference League para la próxima temporada.

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FUENTE: AP