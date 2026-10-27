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La liga francesa reprograma partidos del sábado por protestas callejeras

PARÍS (AP) — La liga francesa de fútbol reprogramó partidos previstos para el sábado a petición de las autoridades, en medio de las protestas del fin de semana en todo el país.

Un manifestante porta una bandera de Francia durante una protesta contra el alza del costo de la vida, en Lyon, el sábado 24 de octubre de 2026. (AP Foto/Laurent Cipriani)
Un manifestante porta una bandera de Francia durante una protesta contra el alza del costo de la vida, en Lyon, el sábado 24 de octubre de 2026. (AP Foto/Laurent Cipriani) AP

El partido de local de Lyon contra Angers en la Ligue 1 se disputará ahora el domingo por la tarde en lugar de a las 20:45 hora local del sábado, informó la Liga de Fútbol Profesional (LFP) el martes en un comunicado en el que citó una solicitud de funcionarios del gobierno local.

Los partidos en casa de Niza y Lorient el sábado también se disputarán, respectivamente, la noche del viernes y la noche del lunes, indicó la liga.

Cientos de miles de personas participaron en marchas en toda Francia el sábado pasado para protestar por el aumento del costo de vida y las malas condiciones en las escuelas, lo que incrementó las exigencias sobre la policía y las fuerzas de seguridad.

La peor agitación civil en Francia en años ha derivado en ataques a los ayuntamientos y otros edificios públicos.

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FUENTE: AP

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