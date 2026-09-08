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La Liga de Campeones inicia y el Real Madrid de Mourinho enfrenta al Inter de Milán

El Real Madrid inicia su campaña en la Liga de Campeones el martes contra el Inter de Milán, y su nuevo entrenador José Mourinho llega con el objetivo de ganar el trofeo por tercera vez y el primero con el equipo español.

El entrenador del Real Madrid Jose Mourinho sale del campo tras el partido de La Liga ante el Sevilla el viernes 4 de septiembre del 2026. (AP Foto/Jose Breton)
El entrenador del Real Madrid Jose Mourinho sale del campo tras el partido de La Liga ante el Sevilla el viernes 4 de septiembre del 2026. (AP Foto/Jose Breton) AP

Mourinho está de vuelta para una segunda etapa con el equipo, después de haber dirigido por última vez al club entre 2010 y 2013.

En ese periodo ganó La Liga y la Copa del Rey, pero no la Liga de Campeones. Desde entonces, el Madrid ha dominado el torneo, al ganarlo seis veces más y ampliar su récord a 15 títulos.

Y aunque otra Liga de Campeones haría que Mourinho se uniera a Pep Guardiola, Luis Enrique, Zinedine Zidane y Bob Paisley con tres títulos, no siente la necesidad de compensar el hecho de que no pudo levantar el trofeo cuando dirigió por última vez al Madrid.

“Cerré mi trabajo en 2013, ganamos lo que ganamos y perdimos lo que perdimos. Lo dimos todo. Y se cerró”, manifestó Mourinho. “Esto no tiene nada que ver con el pasado”.

“En 2010 ⁠no llegábamos a cuartos y no jugábamos una semifinal desde hacía muchísimos años. Ahora se han ganado seis Champions. Son momentos diferentes”, añadió. “Si me preguntas si ⁠tengo ilusión de ganar la Champions con el Real Madrid, obviamente sí. Pero totalmente separado del contexto de la anterior etapa”.

El Madrid recibe al Inter, otro equipo que dirigió Mourinho, en el Estadio Santiago Bernabéu. Mourinho ganó la Liga de Campeones con el Inter en 2010, después de haberla ganado previamente con el Porto en 2004.

“Quiero ganar, y no habrá tiempo para pensar en cosas de un pasado muy bonito”, comentó Mourinho.

El martes se disputan cinco partido de la jornada inaugural de la Liga de Campeones. El Manchester City viaja a Porto, mientras que el Borussia Dortmund recibe al Villarreal. El Club Brugge debuta en casa contra el Aston Villa, el AEK Atenas recibe al equipo austríaco LASK y el Lille se enfrenta al Real Betis.

El dos veces campeón Paris Saint-Germain entra en acción el miércoles en casa contra el Slovan Bratislava.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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