La Lazio gana con gol agónico y se coloca líder de la Serie A

Andrea Pinamonti de la Lazio celebra tras anotar en el encuentro ante el Cagliari en la Serie A el domingo primero de noviembre del 2026. (Alfredo Falcone/LaPresse via AP) AP

Con un agónico gol del delantero Andrea Pinamonti, la Lazio aprovechó al máximo la derrota del campeón defensor Inter de Milán en el derbi ante el AC Milan el sábado para colocarse tres puntos por delante.

Pinamonti ingresó como suplente en la segunda parte y se arrancó la camiseta celeste de la Lazio en celebración tras anotar el gol de la victoria a los 83 minutos.

Gustav Isaksen empató para la Lazio al final de la primera parte, después de que el delantero del Cagliari M’Bala Nzola hubiera puesto en ventaja al equipo sardo al 21.

En otros partidos, un penalti del mediocampista francés Lucas Da Cunha al final de la primera parte ayudó al Como, cuarto clasificado, a vencer en casa 1-0 al colista Venezia, que ha perdido nueve de 10 partidos.

El Frosinone consolidó el sexto puesto con una victoria 2-0 sobre el Torino.

Más tarde la Juventus recibe al Napoli

Lyon sube al tercer lugar en Francia

El Lyon ascendió al tercer lugar y se mantuvo por delante del Paris FC por diferencia de goles después de que ambos equipos ganaron.

Los goles del delantero ghanés Ernest Nuamah y del veterano mediocampista Corentin Tolisso le dieron a Lyon una victoria en casa por 2-0 ante Angers, mientras que el doblete del delantero maliense Lassine Sinayoko ayudó a Paris FC a vencer 3-1 a Monaco en casa.

El delantero de Estados Unidos Folarin Balogun anotó para Monaco.

Estrasburgo goleó 5-1 en casa a Auxerre, con el delantero Gessime Yassine marcando dos tantos.

Más tarde el domingo, Marsella busca su cuarta victoria consecutiva en la liga cuando reciba al Tolosa.

El campeón defensor PSG ganó el viernes.

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FUENTE: AP