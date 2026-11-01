americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La Lazio gana con gol agónico y se coloca líder de la Serie A

ROMA (AP) — La Lazio se colocó en la cima de la Serie A tras vencer 2-1 al Cagliari.

Andrea Pinamonti de la Lazio celebra tras anotar en el encuentro ante el Cagliari en la Serie A el domingo primero de noviembre del 2026. (Alfredo Falcone/LaPresse via AP)
Andrea Pinamonti de la Lazio celebra tras anotar en el encuentro ante el Cagliari en la Serie A el domingo primero de noviembre del 2026. (Alfredo Falcone/LaPresse via AP) AP

Con un agónico gol del delantero Andrea Pinamonti, la Lazio aprovechó al máximo la derrota del campeón defensor Inter de Milán en el derbi ante el AC Milan el sábado para colocarse tres puntos por delante.

Pinamonti ingresó como suplente en la segunda parte y se arrancó la camiseta celeste de la Lazio en celebración tras anotar el gol de la victoria a los 83 minutos.

Gustav Isaksen empató para la Lazio al final de la primera parte, después de que el delantero del Cagliari M’Bala Nzola hubiera puesto en ventaja al equipo sardo al 21.

En otros partidos, un penalti del mediocampista francés Lucas Da Cunha al final de la primera parte ayudó al Como, cuarto clasificado, a vencer en casa 1-0 al colista Venezia, que ha perdido nueve de 10 partidos.

El Frosinone consolidó el sexto puesto con una victoria 2-0 sobre el Torino.

Más tarde la Juventus recibe al Napoli

Lyon sube al tercer lugar en Francia

El Lyon ascendió al tercer lugar y se mantuvo por delante del Paris FC por diferencia de goles después de que ambos equipos ganaron.

Los goles del delantero ghanés Ernest Nuamah y del veterano mediocampista Corentin Tolisso le dieron a Lyon una victoria en casa por 2-0 ante Angers, mientras que el doblete del delantero maliense Lassine Sinayoko ayudó a Paris FC a vencer 3-1 a Monaco en casa.

El delantero de Estados Unidos Folarin Balogun anotó para Monaco.

Estrasburgo goleó 5-1 en casa a Auxerre, con el delantero Gessime Yassine marcando dos tantos.

Más tarde el domingo, Marsella busca su cuarta victoria consecutiva en la liga cuando reciba al Tolosa.

El campeón defensor PSG ganó el viernes.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kylian Mbappé celebra tras marcar un gol para el Real Madrid en el partido contra el Barcelona en la Liga española, el domingo 25 de octubre de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)

Doblete de Mbappé le da la victoria al Madrid frente al Barça en el clásico

Destacados del día

CUBA Y MIAMI YA NO TIENEN LA MISMA HORA: el cambio que afecta llamadas, viajes y citas

CUBA Y MIAMI YA NO TIENEN LA MISMA HORA: el cambio que afecta llamadas, viajes y citas

🚨🇺🇸 TRUMP CONFIRMA SU RESPALDO TOTAL A MARÍA ELVIRA SALAZAR TRAS SUS DIFERENCIAS POR LAS DEPORTACIONES

🚨🇺🇸 TRUMP CONFIRMA SU RESPALDO TOTAL A MARÍA ELVIRA SALAZAR TRAS SUS DIFERENCIAS POR LAS DEPORTACIONES

Trump anticipa cambios en Cuba antes del 2029: EL RÉGIMEN NO VA A DURAR MUCHO MÁS

Trump anticipa cambios en Cuba antes del 2029: "EL RÉGIMEN NO VA A DURAR MUCHO MÁS"

SIN DESAYUNO, CON APAGONES Y FALTA DE AGUA: la crisis que golpea a la Vocacional Lenin en Cuba

SIN DESAYUNO, CON APAGONES Y FALTA DE AGUA: la crisis que golpea a la Vocacional Lenin en Cuba

Bruno Rodríguez confirma contactos entre Cuba y EEUU por WhatsApp, llamadas y reuniones presenciales

Bruno Rodríguez confirma contactos entre Cuba y EEUU por WhatsApp, llamadas y reuniones presenciales

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter