La Juve gana y sube en tabla de la Liga de Campeones femenina; Barcelona y Man City también juegan

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La Juve ganó 4-1 en el campo de Austria Vienna para subir al quinto puesto de la tabla, y el Paris FC se quedó sin su primera victoria después de que el colista Häcken anotara en lo más profundo del tiempo añadido para empatar 1-1.

En los partidos posteriores, el campeón defensor Barcelona se enfrenta al HB Køge en Dinamarca en la semana en que ganó el premio al mejor club femenino en la ceremonia del Balón de Oro en Londres.

Una victoria pondría al Barcelona en lo más alto de la clasificación por encima de OL Lyonnes, Arsenal y Chelsea, que tienen siete puntos tras tres jornadas.

El Manchester City recibía al Paris Saint-Germain, después de que sus equipos masculinos también se enfrentaran este mes. Ese partido de la Liga de Campeones en Manchester lo ganó 4-2 el vigente campeón PSG.

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FUENTE: AP

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