El quarterback Aaron Rodgers de los Steelers de Pittsburgh durante el segundo tiempo del partido contra los Eagles de Filadelfia, el domingo 22 de noviembre de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Chris Szagola) AP

Se aseguró de dejarle al entrenador de los Steelers, Mike McCarthy, una despedida punzante al salir de Pittsburgh.

En un insólito lapso de 18 horas, el cuatro veces MVP de la NFL fue enviado a la banca, declarado inactivo y luego dejado en libertad el miércoles, después de que criticara a McCarthy durante una aparición en el programa “The Pat McAfee Show” de ESPN.

Fue un dramático divorcio del dúo entrenador-quarterback que ganó un Super Bowl junto en Green Bay hace 16 años y se reencontró esta temporada en Pittsburgh.

Rodgers desempeñó un papel en la contratación de McCarthy por parte de los Steelers después de que Mike Tomlin renunciara, y la decisión de la organización fue un factor para disputar otra temporada.

“Yo lo respaldé, así que soy responsable de esto”, manifestó Rodgers. “No soy una víctima aquí. Soy responsable”.

Pero su relación volvió a deteriorarse: Rodgers dijo que McCarthy todavía lo culpa por su despido en Green Bay.

Y Rodgers lanzó una crítica feroz contra McCarthy tras su más reciente ruptura.

Entre las acusaciones más duras, Rodgers afirmó que McCarthy se queda dormido y ronca en reuniones, se perdió eventos del equipo, irrita a los jugadores defensivos, no se pone al día con rapidez en el estudio de video y rompió el círculo en el descanso del partido de la derrota 19-16 de Pittsburgh ante los Eagles la semana pasada diciendo: “1-2-3 Packers”.

McCarthy no negó ese desliz y lo calificó como un “momento vergonzoso”.

Las especulaciones sobre la ética de trabajo de McCarthy son anteriores a su llegada a Pittsburgh. Rodgers dijo que también ocurría en Green Bay.

Pero el exreceptor de los Packers Greg Jennings dijo en Fox Sports 1 que no recordaba a McCarthy durmiéndose en reuniones.

“Ninguno de nosotros vio eso jamás”, comentó Jennings. “En mi etapa en Green Bay, nunca viví eso. Nunca viví nada de eso. Nunca supe que hubiera rumores al respecto”.

Tras una etapa de 13 años con los Packers que incluyó un título de Super Bowl, McCarthy se tomó libre 2019 y se fue a Dallas en 2020. Llevó a los Cowboys a tres temporadas consecutivas de 12-5, pero tuvo marca de apenas 1-3 en los playoffs y fue despedido después de terminar 7-10 en 2024. Fue entrevistado para dos de las siete vacantes de entrenador antes de quedarse fuera en 2025.

Una persona vinculada a la liga le dijo a The Associated Press en abril de 2025 que el interés en McCarthy era mínimo debido a preocupaciones sobre sus hábitos y su compromiso. Un exmariscal de campo de la NFL confirmó que vio a McCarthy dormido durante una reunión en una etapa anterior como entrenador. Ambas personas hablaron con la AP bajo condición de anonimato debido a la naturaleza delicada del tema.

Rodgers dijo que esperaba que McCarthy, de 63 años, se sintiera revitalizado al volver a entrenar al equipo de su ciudad natal, pero los problemas persistieron. Rodgers señaló que le dijo a McCarthy el martes que lo dejara en libertad si el entrenador de quarterbacks Tom Arth no asumía las funciones de cantar las jugadas.

McCarthy lo calificó como un “ultimátum” que estaba “claramente fuera de su descripción de trabajo”.

Así que Rodgers se fue y los Steelers (6-4) tienen que buscar un boleto a los playoffs con el veterano suplente Mason Rudolph.

Rodgers cumple 43 años la próxima semana y ya declaró que esta sería su última temporada en la liga. Será en agente libre si ningún equipo lo adquiere de la lista de transferibles.

Salvo lesiones de un quarterback titular en equipos contendientes, el único encaje actual sobre el papel para Rodgers serían los Patriots de Nueva Inglaterra. Los campeones defensores de la AFC perdieron a Drake Maye por una lesión en la pierna y se han quedado con Tommy DeVito. Tienen marca de 5-5 y están a un partido de los Steelers por el último puesto de comodín en la AFC.

El entrenador de receptores de los Patriots, Todd Downing, fue el coordinador del juego aéreo y entrenador de quarterbacks con los Jets en 2023-24 cuando Rodgers estuvo en Nueva York. Rodgers encaja en el esquema con el coordinador ofensivo Josh McDaniels. Pero se desconoce si el entrenador Mike Vrabel querría incorporar a Rodgers.

Los Ravens de Baltimore (4-7) han perdido seis seguidos y no cuentan con Lamar Jackson, pero adquirieron al veterano Jacoby Brissett en un canje. Juegan contra Pittsburgh dos veces en el tramo final, pero sumar a Rodgers parece poco probable.

Es más probable que Rodgers ya haya jugado su último partido tras 22 temporadas. Si es así, su último pase fue un touchdown de 20 yardas a Max Hurleman. Rodgers incluso lideró a los Steelers en yardas por tierra (29) contra Filadelfia.

Salir así sería un final poco ceremonioso para una carrera que, con el tiempo, llevará a Rodgers al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.

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El periodista deportivo de AP Will Graves en Pittsburgh contribuyó a este informe.

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FUENTE: AP