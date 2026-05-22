La guerra en Sudán deja miles de desaparecidos. Muchos están en fosas sin marcar

Personal de la Corporación de Medicina Forense de Sudán exhuman el cuerpo de Mohammed Alsawi, de 73 años, que fue asesinado en 2023 por el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, o FAR, en Omdurman, Sudán, el 20 de abril de 2026. (AP Foto/Bernat Armangue) AP

Fahmy al-Fateh nunca llegó a casa. Su esposa, Azaher Abdallah, empezó a llamar a amigos y familiares, y luego recurrió a sus compañeros en el ejército de Sudán. La última vez que se vio a su esposo fue saliendo de una base militar en la capital, Jartum, en motocicleta. Eso fue hace más de un año.

Ahora, el hijo de tres años de la pareja grita cada vez que pasa una moto, creyendo que es su padre, contó Abdallah.

“Era lo más preciado de mi vida”, dijo sollozando y hundiendo el rostro entre las manos. “Me sentiría más tranquila si supiera algo. Es mejor que no saber qué le pasó, si está vivo o muerto”.

Su esposo es una de las más de 8.000 personas que han desaparecido durante los tres años de guerra en Sudán, según el Comité Internacional de la Cruz Roja. El conflicto ha desgarrado familias. Hay personas que se separaron mientras huían o desaparecieron durante los combates. Otros están detenidos en secreto, dejando a amigos y parientes sumidos en la agonía mientras tratan de averiguar su destino.

Se cree que muchos de los desaparecidos en el estado de Jartum están en fosas sin marcar, donde se han encontrado decenas de miles de cuerpos desde que el ejército recuperó el control de la capital el año pasado de manos de combatientes paramilitares.

Solía ser demasiado peligroso enterrar a los cadáveres en cementerios mientras arreciaban los combates. La gente cavaba tumbas donde podía.

Al recorrer la ciudad el mes pasado, reporteros de The Associated Press vieron canchas de fútbol y cementerios desbordados de muertos. Montículos de tierra junto a una gasolinera fuera de servicio tenían letreros improvisados con nombres y fechas, pero muchos otros no estaban identificados.

Un miembro del departamento de prensa del ejército acompañó a la AP en la visita, incluso durante las entrevistas. La AP mantiene el control editorial total sobre su contenido.

El Comité Internacional de la Cruz Roja indicó que había resuelto más de 1.000 casos de personas desaparecidas, pero no quiso decir cuántas estaban vivas o muertas.

“No he perdido la fe en encontrarte”

Abdallah dormía cuando su esposo salió de casa antes del amanecer el pasado enero. Al-Fateh, un agricultor y comerciante de 38 años, se había incorporado al ejército de Sudán cuando comenzó la guerra. Ese día, ayudaba a recuperar Jartum de las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar.

Desde entonces, Abdallah, de 30 años, ha recorrido la ciudad, ha visitado morgues de hospitales y ha pedido ayuda al ejército. La unidad de su esposo le dijo que intentarían encontrarlo. Si no recibía noticias, le dijeron que lo considerase desaparecido.

En su casa a las afueras de la capital, pasa el rato mirando fotos de él con uniforme, convencida de que algún día regresará.

“Eso es lo que me dice el corazón”, manifestó.

Los psicólogos señalan que la incertidumbre en torno a seres queridos desaparecidos puede causar años de profunda angustia.

“Las familias de personas desaparecidas experimentan capas adicionales de vulnerabilidad debido a las hostilidades, el desplazamiento y la pérdida ambigua”, explicó Nathalie Nyamukeba, psicóloga del CICR.

Algunas familias en Sudán sostienen que la única manera de sobrellevar la situación es seguir buscando.

El hijo de Sulafa Mustafa desapareció hace dos años. Suleiman Abdalsid, un joven tímido de 18 años, fue a la casa de un amigo cerca de Jartum y nunca volvió.

Su madre recorrió incansablemente las calles, incluso mientras resonaban los bombardeos, y fue de puerta en puerta. Ha visitado hospitales y prisiones, y ha mostrado su foto a innumerables desconocidos.

Incluso ha alquilado un micrófono para gritar su nombre.

“No he perdido la fe en encontrarte”, afirmó, y se cubrió el rostro con las manos.

“Lo que pasó dejó huella en mi corazón”

Encontrar a personas, vivas o muertas, es difícil en Sudán, especialmente mientras continúe la guerra. Los laboratorios que podrían haberse usado para pruebas de ADN han sido destruidos, y quedan pocos especialistas forenses.

En el estado de Jartum, las autoridades han trasladado casi 30.000 cuerpos —de unos 50.000— que habían sido enterrados apresuradamente cerca de casas, en campos deportivos o al borde de la carretera cuando las FAR controlaban la zona. Su labor continúa.

Aproximadamente el 10% de los cuerpos que han sido enterrados de nuevo no han sido identificados.

Hisham Zienalabdien, director general del departamento de medicina forense del estado de Jartum, señaló que están guardando ADN de los cuerpos no identificados con la esperanza de que algún día puedan cotejarlo con familiares.

Para las familias que han encontrado a sus seres queridos pero no pueden enterrarlos adecuadamente, el dolor es de otro tipo.

Abubakar Alswai esperó más de un año para trasladar a su hermano Mohamed, de 73 años, desde el lugar donde había sido sepultado frente a su casa hasta un cementerio público.

Las FAR habían matado a Mohamed, pero esperaron tres semanas antes de conceder permiso a un vecino para enterrar sus restos, alcanzados por balas y en estado de descomposición. En la tradición islámica, seguida en gran medida en Sudán, los funerales se realizan lo más rápido posible, idealmente en un plazo de 24 horas.

Alswai se limpió las lágrimas de las mejillas mientras observaba a los sepultureros retirar los restos de su hermano. Al menos ahora Mohamed tendrá el entierro digno que merece, comentó, y su familia tendrá algo de paz.

“Lo que pasó dejó huella en mi corazón”, declaró.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP