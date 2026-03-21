La guerra podría influir en decisión de Netanyahu sobre cuándo convocar a elecciones

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en conferencia de prensa con el presidente estadounidense Donald Trump en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 29 de diciembre del 2025. (AP foto/Alex Brandon) AP

Lo que está en juego difícilmente podría ser mayor: una victoria sumará a su legado como el líder que más tiempo ha gobernado Israel y frenará, si no acallará por completo, los llamados a exigirle cuentas por los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenaron dos años y medio de guerra en toda la región. Una derrota corre el riesgo de convertirlo en la víctima política más prominente de ese ataque —el más mortífero en la historia de Israel—, que aún proyecta una larga sombra sobre la psique del país y ya ha provocado una serie de renuncias y destituciones de alto perfil.

A continuación, un análisis más detallado de lo que está en juego para Netanyahu y de cómo las guerras con Irán y Hezbollah podrían ayudar a determinar su destino.

El gobierno de Netanyahu está en los últimos meses de su mandato de cuatro años y está obligado a celebrar elecciones a más tardar a finales de octubre. Pero Netanyahu tiene la capacidad de disolver la coalición de gobierno antes de esa fecha y convocar elecciones anticipadas. Los gobiernos israelíes rara vez completan sus mandatos.

Con este plazo acercándose, Netanyahu puede elegir una fecha en la que crea que él y sus socios religiosos y nacionalistas tienen la mejor oportunidad de ganar.

Como las elecciones se programan con tres meses de antelación, podría actuar ahora para fijar una votación a finales de junio, justo antes de la temporada de vacaciones de verano, o esperar hasta el otoño.

Una victoria rápida y decisiva sobre Irán podrían impulsar la imagen pública de Netanyahu y darle la confianza para convocar elecciones anticipadas. Podría alardear del poder militar de Israel y de los estrechos lazos con el presidente estadounidense Donald Trump, que hicieron posible esta guerra, al tiempo que afirmaría haber reconfigurado la región a favor de Israel tras el ataque del 7 de octubre.

Pero, tres semanas después de iniciada la guerra, ese escenario parece cada vez menos probable.

Irán continúa disparando misiles cada día, alterando la vida de millones de votantes ansiosos y exhaustos. La guerra con los milicianos de Hezbollah en Líbano se está intensificando y, con Irán interrumpiendo el flujo de petróleo desde el Golfo Pérsico y trastocando la economía global, Trump no ha dado ninguna señal de cuándo podría terminar la guerra. Sectores ultraderechistas del Partido Republicano han empezado a acusar a Israel de arrastrar a Estados Unidos a una guerra innecesaria.

Encuestas de opinión recientes indican que, aunque los israelíes apoyan abrumadoramente la guerra, Netanyahu y su coalición política no parecen estar beneficiándose.

En este entorno, hay pocos incentivos para que Netanyahu adelante la fecha de las elecciones, señaló Yohanan Plesner, presidente del Instituto de Democracia de Israel, un centro de estudios de Jerusalén.

“No parece que haya ningún cambio notable en la opinión pública israelí", declaró Plesner. "Preferiría ganar más tiempo y agotar el mandato completo del que dispone”.

Netanyahu parece inclinarse por elecciones en otoño

Netanyahu aún tiene unas semanas para tomar una decisión. Pero, por ahora, parece inclinarse por elecciones en otoño. En una conferencia de prensa la semana pasada, Netanyahu manifestó que espera que las elecciones sean en “septiembre u octubre”.

Eso le daría a Netanyahu, conocido por su astucia política, unos meses más para reconstruir su popularidad.

Una guerra prolongada podría dificultar esto, al aumentar el riesgo de más bajas israelíes y desmoralizar, además de seguir agotando, a la población. El norte de Israel ha estado bajo un fuego especialmente intenso de Hezbollah en los últimos días, y los residentes —incluidas personas en bastiones tradicionales de Netanyahu— han expresado su enojo por el fracaso de Israel a la hora de detener los ataques.

En el escenario global, un conflicto prolongado podría aumentar la probabilidad de desacuerdos con Trump. También podría deteriorar aún más la posición internacional de Israel tras la guerra en Gaza por la cual Netanyahu ha sido acusado de crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional, acusaciones que él niega.

Plesner dice que una estrecha ventana a principios de septiembre, justo antes de los feriados religiosos judíos, parece el mejor momento para que Netanyahu celebre la votación.

De lo contrario, la elección tendrá lugar cerca del aniversario del 7 de octubre, cuando los israelíes vuelvan a recordar ese día trágico.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP